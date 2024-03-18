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Пушилин объяснил высокую явку на выборах в ДНР - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:27 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/dnr-1933923928.html
Пушилин объяснил высокую явку на выборах в ДНР
Пушилин объяснил высокую явку на выборах в ДНР - РИА Новости, 18.03.2024
Пушилин объяснил высокую явку на выборах в ДНР
Активность жителей Донбасса на выборах президента РФ объясняется ответственным отношением к выборным процессам и доверием людей лично к Владимиру Путину, заявил РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:27
2024-03-18T10:27
выборы президента россии — 2024
политика
россия
донецкая народная республика
донбасс
владимир путин
денис пушилин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Активность жителей Донбасса на выборах президента РФ объясняется ответственным отношением к выборным процессам и доверием людей лично к Владимиру Путину, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По данным избиркома региона, итоговая явка на выборах президента России в ДНР составила 88,25%. Согласно результатам голосования, за Даванкова в регионе проголосовали 1,33% избирателей (23 788 голосов), за Путина – 95,23% (1 705 786), за Слуцкого – 1,53% (27 360), за Харитонова – 1,62% (29 003). "Объясняется это следующим образом: это отношение жителей Донбасса вообще к выборным процессам. И мы с 2014 года осознали, что от нашего голоса зависит судьба, и мы сами выбираем свое будущее. Ну и второе, а может быть это основное, это, конечно, личное отношение жителей Донбасса к нашему президенту Владимиру Путину. Потому что нам ничего не нужно рассказывать, нас не нужно ни в чем убеждать, мы видели и продолжаем видеть, что делает для нас наша страна, для жителей Донбасса", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Договор о вхождении в состав РФ президент России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года с руководителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции РФ, а обе палаты российского парламента ратифицировали договоры и приняли проекты соответствующих федеральных конституционных законов. Жителям новых регионов РФ, кроме пожелавших сохранить иное гражданство, выдаются российские паспорта, они могут пользоваться всеми правами граждан России, включая избирательное право.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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политика, россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, денис пушилин, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Слуцкий (политик)
Пушилин объяснил высокую явку на выборах в ДНР

Пушилин объяснил высокую явку на выборах в ДНР доверием к Путину

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Донецке
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Активность жителей Донбасса на выборах президента РФ объясняется ответственным отношением к выборным процессам и доверием людей лично к Владимиру Путину, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По данным избиркома региона, итоговая явка на выборах президента России в ДНР составила 88,25%. Согласно результатам голосования, за Даванкова в регионе проголосовали 1,33% избирателей (23 788 голосов), за Путина – 95,23% (1 705 786), за Слуцкого – 1,53% (27 360), за Харитонова – 1,62% (29 003).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
"Объясняется это следующим образом: это отношение жителей Донбасса вообще к выборным процессам. И мы с 2014 года осознали, что от нашего голоса зависит судьба, и мы сами выбираем свое будущее. Ну и второе, а может быть это основное, это, конечно, личное отношение жителей Донбасса к нашему президенту Владимиру Путину. Потому что нам ничего не нужно рассказывать, нас не нужно ни в чем убеждать, мы видели и продолжаем видеть, что делает для нас наша страна, для жителей Донбасса", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Договор о вхождении в состав РФ президент России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года с руководителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции РФ, а обе палаты российского парламента ратифицировали договоры и приняли проекты соответствующих федеральных конституционных законов. Жителям новых регионов РФ, кроме пожелавших сохранить иное гражданство, выдаются российские паспорта, они могут пользоваться всеми правами граждан России, включая избирательное право.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир ПутинДенис ПушилинЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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