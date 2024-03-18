https://ria.ru/20240318/dnr-1933923928.html

Пушилин объяснил высокую явку на выборах в ДНР

Пушилин объяснил высокую явку на выборах в ДНР - РИА Новости, 18.03.2024

Пушилин объяснил высокую явку на выборах в ДНР

Активность жителей Донбасса на выборах президента РФ объясняется ответственным отношением к выборным процессам и доверием людей лично к Владимиру Путину, заявил РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:27

2024-03-18T10:27

2024-03-18T10:27

выборы президента россии — 2024

политика

россия

донецкая народная республика

донбасс

владимир путин

денис пушилин

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Активность жителей Донбасса на выборах президента РФ объясняется ответственным отношением к выборным процессам и доверием людей лично к Владимиру Путину, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По данным избиркома региона, итоговая явка на выборах президента России в ДНР составила 88,25%. Согласно результатам голосования, за Даванкова в регионе проголосовали 1,33% избирателей (23 788 голосов), за Путина – 95,23% (1 705 786), за Слуцкого – 1,53% (27 360), за Харитонова – 1,62% (29 003). "Объясняется это следующим образом: это отношение жителей Донбасса вообще к выборным процессам. И мы с 2014 года осознали, что от нашего голоса зависит судьба, и мы сами выбираем свое будущее. Ну и второе, а может быть это основное, это, конечно, личное отношение жителей Донбасса к нашему президенту Владимиру Путину. Потому что нам ничего не нужно рассказывать, нас не нужно ни в чем убеждать, мы видели и продолжаем видеть, что делает для нас наша страна, для жителей Донбасса", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Договор о вхождении в состав РФ президент России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года с руководителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции РФ, а обе палаты российского парламента ратифицировали договоры и приняли проекты соответствующих федеральных конституционных законов. Жителям новых регионов РФ, кроме пожелавших сохранить иное гражданство, выдаются российские паспорта, они могут пользоваться всеми правами граждан России, включая избирательное право.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, денис пушилин, леонид слуцкий (политик)