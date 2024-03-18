https://ria.ru/20240318/diversii-1933861576.html

Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин

Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024

Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин

Общая численность добровольческих военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысяч человек, их бросают на мясные штурмы на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:06

2024-03-18T01:06

2024-03-18T01:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Общая численность добровольческих военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысяч человек, их бросают на мясные штурмы на границе с РФ, заявил президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин, комментируя диверсии запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. Путин во время выступления сравнил "Русский добровольческий корпус"* с армией предателя Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны. Путин отметил, что сейчас таких группы четыре. "Общая численность где-то под 2,5 тысячи человек. Сейчас их как мясо такое бросают на штурмы мясные, это точно, в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что всего в попытках атак со стороны Киева было применено 1500 человек, их потери составили около 800 человек.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины