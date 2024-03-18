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Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин
Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин
Общая численность добровольческих военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысяч человек, их бросают на мясные штурмы на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:06
2024-03-18T01:06
2024-03-18T01:06
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Общая численность добровольческих военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысяч человек, их бросают на мясные штурмы на границе с РФ, заявил президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин, комментируя диверсии запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. Путин во время выступления сравнил "Русский добровольческий корпус"* с армией предателя Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны. Путин отметил, что сейчас таких группы четыре. "Общая численность где-то под 2,5 тысячи человек. Сейчас их как мясо такое бросают на штурмы мясные, это точно, в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что всего в попытках атак со стороны Киева было применено 1500 человек, их потери составили около 800 человек.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин
Путин: украинский добровольческий корпусе бросают на мясные штурмы
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Общая численность добровольческих военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысяч человек, их бросают на мясные штурмы на границе с РФ, заявил президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин, комментируя диверсии запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*.
Путин во время выступления сравнил "Русский добровольческий корпус"* с армией предателя Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны. Путин отметил, что сейчас таких группы четыре.
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"Общая численность где-то под 2,5 тысячи человек. Сейчас их как мясо такое бросают на штурмы мясные, это точно, в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что всего в попытках атак со стороны Киева было применено 1500 человек, их потери составили около 800 человек.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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