https://ria.ru/20240318/diskussiya-1934081835.html

Путин ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы

Путин ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы - РИА Новости, 18.03.2024

Путин ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы

Действующий президент России Владимир Путин ожидает серьезных дискуссий в парламенте по изменениям в налоговой системе, и такие изменения, по его мнению, должны РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:36

2024-03-18T18:36

2024-03-18T18:49

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин ожидает серьезных дискуссий в парламенте по изменениям в налоговой системе, и такие изменения, по его мнению, должны быть аккуратными и выверенными, а сама система - стабильной на протяжении как минимум шести лет."Это касается предложений по изменению в налоговой системе, здесь нужно быть очень аккуратными, нам нужно создать такую систему, которую мы бы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет, и об этом сейчас упомянули, КПРФ об этом всегда говорила, что система налогообложения должна быть справедливой. У нас много было споров на этот счет, как видите, мы к этому подошли аккуратно, это будет одной из таких серьезных дискуссий в парламенте, правительство будет предлагать свои решения", - сказал Путин в ходе встречи с кандидатами в президенты РФ.Он подчеркнул, что решения по налоговой системе должны выверенными и аккуратными.

https://ria.ru/20240318/prezident-1934028985.html

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владимир путин, россия