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Путин ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы - РИА Новости, 18.03.2024
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18:36 18.03.2024 (обновлено: 18:49 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/diskussiya-1934081835.html
Путин ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы
Путин ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы - РИА Новости, 18.03.2024
Путин ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы
Действующий президент России Владимир Путин ожидает серьезных дискуссий в парламенте по изменениям в налоговой системе, и такие изменения, по его мнению, должны РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:36
2024-03-18T18:49
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин ожидает серьезных дискуссий в парламенте по изменениям в налоговой системе, и такие изменения, по его мнению, должны быть аккуратными и выверенными, а сама система - стабильной на протяжении как минимум шести лет."Это касается предложений по изменению в налоговой системе, здесь нужно быть очень аккуратными, нам нужно создать такую систему, которую мы бы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет, и об этом сейчас упомянули, КПРФ об этом всегда говорила, что система налогообложения должна быть справедливой. У нас много было споров на этот счет, как видите, мы к этому подошли аккуратно, это будет одной из таких серьезных дискуссий в парламенте, правительство будет предлагать свои решения", - сказал Путин в ходе встречи с кандидатами в президенты РФ.Он подчеркнул, что решения по налоговой системе должны выверенными и аккуратными.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы

Путин ждет серьезных дискуссий в парламенте по изменениям налоговой системы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин ожидает серьезных дискуссий в парламенте по изменениям в налоговой системе, и такие изменения, по его мнению, должны быть аккуратными и выверенными, а сама система - стабильной на протяжении как минимум шести лет.
«
"Это касается предложений по изменению в налоговой системе, здесь нужно быть очень аккуратными, нам нужно создать такую систему, которую мы бы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет, и об этом сейчас упомянули, КПРФ об этом всегда говорила, что система налогообложения должна быть справедливой. У нас много было споров на этот счет, как видите, мы к этому подошли аккуратно, это будет одной из таких серьезных дискуссий в парламенте, правительство будет предлагать свои решения", - сказал Путин в ходе встречи с кандидатами в президенты РФ.
Он подчеркнул, что решения по налоговой системе должны выверенными и аккуратными.
Путин встречается с кандидатами в президенты - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин встречается с кандидатами в президенты. Прямая трансляция
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