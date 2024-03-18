Путин ждет серьезных дискуссий по изменениям налоговой системы
Путин ждет серьезных дискуссий в парламенте по изменениям налоговой системы
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин ожидает серьезных дискуссий в парламенте по изменениям в налоговой системе, и такие изменения, по его мнению, должны быть аккуратными и выверенными, а сама система - стабильной на протяжении как минимум шести лет.
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"Это касается предложений по изменению в налоговой системе, здесь нужно быть очень аккуратными, нам нужно создать такую систему, которую мы бы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет, и об этом сейчас упомянули, КПРФ об этом всегда говорила, что система налогообложения должна быть справедливой. У нас много было споров на этот счет, как видите, мы к этому подошли аккуратно, это будет одной из таких серьезных дискуссий в парламенте, правительство будет предлагать свои решения", - сказал Путин в ходе встречи с кандидатами в президенты РФ.
Он подчеркнул, что решения по налоговой системе должны выверенными и аккуратными.