https://ria.ru/20240318/dialog-1934104104.html

В МИД назвали лицемерием идею США по диалогу о контроле за вооружением

В МИД назвали лицемерием идею США по диалогу о контроле за вооружением - РИА Новости, 18.03.2024

В МИД назвали лицемерием идею США по диалогу о контроле за вооружением

В МИД России РИА Новости назвали упражнениями в лицемерии и демагогии предложения США приступить к дискуссии по контролю над вооружениями с Россией. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:12

2024-03-18T20:12

2024-03-18T20:33

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сша

вашингтон (штат)

москва

владимир путин

оон

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МОСКВА, 18 мар - РИА новости. В МИД России РИА Новости назвали упражнениями в лицемерии и демагогии предложения США приступить к дискуссии по контролю над вооружениями с Россией.Ранее американский постпред в ООН заявил, что США желают прямо сейчас, без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем."Американские функционеры, заявляющие о якобы имеющемся у них желании без предварительных условий вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями, явно не потрудились ознакомиться с текстом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля этого года, где исчерпывающе изложены наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России "стратегического поражения", - сказали агентству в МИД России.Там заметили, что позиция РФ неизменна и что вопросы безопасности и стабильности Россия готова обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы ее безопасности."Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html

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сша

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москва

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россия, сша, вашингтон (штат), москва, владимир путин, оон