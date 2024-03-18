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В МИД назвали лицемерием идею США по диалогу о контроле за вооружением - РИА Новости, 18.03.2024
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20:12 18.03.2024 (обновлено: 20:33 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/dialog-1934104104.html
В МИД назвали лицемерием идею США по диалогу о контроле за вооружением
В МИД назвали лицемерием идею США по диалогу о контроле за вооружением - РИА Новости, 18.03.2024
В МИД назвали лицемерием идею США по диалогу о контроле за вооружением
В МИД России РИА Новости назвали упражнениями в лицемерии и демагогии предложения США приступить к дискуссии по контролю над вооружениями с Россией. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:12
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россия
сша
вашингтон (штат)
москва
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА новости. В МИД России РИА Новости назвали упражнениями в лицемерии и демагогии предложения США приступить к дискуссии по контролю над вооружениями с Россией.Ранее американский постпред в ООН заявил, что США желают прямо сейчас, без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем."Американские функционеры, заявляющие о якобы имеющемся у них желании без предварительных условий вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями, явно не потрудились ознакомиться с текстом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля этого года, где исчерпывающе изложены наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России "стратегического поражения", - сказали агентству в МИД России.Там заметили, что позиция РФ неизменна и что вопросы безопасности и стабильности Россия готова обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы ее безопасности."Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html
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россия, сша, вашингтон (штат), москва, владимир путин, оон
Россия, США, Вашингтон (штат), Москва, Владимир Путин, ООН
В МИД назвали лицемерием идею США по диалогу о контроле за вооружением

МИД: РФ пока предлагают вести диалог по контролю за вооружением на условиях США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА новости. В МИД России РИА Новости назвали упражнениями в лицемерии и демагогии предложения США приступить к дискуссии по контролю над вооружениями с Россией.
Ранее американский постпред в ООН заявил, что США желают прямо сейчас, без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.
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Вчера, 09:54
«
"Американские функционеры, заявляющие о якобы имеющемся у них желании без предварительных условий вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями, явно не потрудились ознакомиться с текстом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля этого года, где исчерпывающе изложены наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России "стратегического поражения", - сказали агентству в МИД России.
Там заметили, что позиция РФ неизменна и что вопросы безопасности и стабильности Россия готова обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы ее безопасности.
«
"Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон", - заключили в ведомстве.
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