https://ria.ru/20240318/dialog-1933989903.html
Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, заявил Песков
Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2024
Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, заявил Песков
Президент России Владимир Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, у них конструктивный диалог, так будет и сейчас, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:30
2024-03-18T13:30
2024-03-18T13:30
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, у них конструктивный диалог, так будет и сейчас, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее сообщил о планах встретиться с Путиным в среду. "Путин весьма постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. И в самые ответственные моменты, в контексте самых содержательных мероприятий в жизни нашей страны, к коим безусловно относятся, и в первую очередь, наверное, выборы главы государства, он общается именно с руководителями фракций. Так будет и на этот раз", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что президент "ведет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений, которые руководители фракций высказывают", "многие из них учитывает в работе, многие из них использует". "И это действительно такой достаточно конструктивный диалог. Так будет и на этот раз", - заключил Песков.
https://ria.ru/20240318/kharitonov-1933985078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, заявил Песков
Песков: Путин постоянно общается с лидерами фракций, у них конструктивный диалог
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, у них конструктивный диалог, так будет и сейчас, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
ранее сообщил о планах встретиться с Путиным в среду.
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"Путин весьма постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. И в самые ответственные моменты, в контексте самых содержательных мероприятий в жизни нашей страны, к коим безусловно относятся, и в первую очередь, наверное, выборы главы государства, он общается именно с руководителями фракций. Так будет и на этот раз", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что президент "ведет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений, которые руководители фракций высказывают", "многие из них учитывает в работе, многие из них использует".
"И это действительно такой достаточно конструктивный диалог. Так будет и на этот раз", - заключил Песков.
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