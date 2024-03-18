https://ria.ru/20240318/dialog-1933989903.html

Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, заявил Песков

Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2024

Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, заявил Песков

Президент России Владимир Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, у них конструктивный диалог, так будет и сейчас, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:30

2024-03-18T13:30

2024-03-18T13:30

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8645f78fc9c8e7597326f50aa2a6c01e.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается с лидерами думских фракций, у них конструктивный диалог, так будет и сейчас, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее сообщил о планах встретиться с Путиным в среду. "Путин весьма постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. И в самые ответственные моменты, в контексте самых содержательных мероприятий в жизни нашей страны, к коим безусловно относятся, и в первую очередь, наверное, выборы главы государства, он общается именно с руководителями фракций. Так будет и на этот раз", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что президент "ведет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений, которые руководители фракций высказывают", "многие из них учитывает в работе, многие из них использует". "И это действительно такой достаточно конструктивный диалог. Так будет и на этот раз", - заключил Песков.

https://ria.ru/20240318/kharitonov-1933985078.html

https://ria.ru/20240317/prezident-1933801906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф