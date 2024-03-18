https://ria.ru/20240318/detonatsiya-1934067015.html

В Свободном в ДНР при взрыве пострадал мирный житель

В Свободном в ДНР при взрыве пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.03.2024

В Свободном в ДНР при взрыве пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Свободное в ДНР, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:14

2024-03-18T17:14

2024-03-18T17:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

свободный

волновахский район

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Свободное в ДНР, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 18 марта по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Свободное (Волновахский район): - по улице Мира, 17 в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934007316.html

донецкая народная республика

свободный

волновахский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, свободный, волновахский район, сцкк, происшествия