https://ria.ru/20240318/detonatsiya-1934067015.html
В Свободном в ДНР при взрыве пострадал мирный житель
В Свободном в ДНР при взрыве пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.03.2024
В Свободном в ДНР при взрыве пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Свободное в ДНР, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:14
2024-03-18T17:14
2024-03-18T17:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
свободный
волновахский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Свободное в ДНР, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 18 марта по состоянию на 17.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Свободное (Волновахский район): - по улице Мира, 17 в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934007316.html
донецкая народная республика
свободный
волновахский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, свободный, волновахский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Свободный, Волновахский район, СЦКК, Происшествия
В Свободном в ДНР при взрыве пострадал мирный житель
В Свободном в ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель