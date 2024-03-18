https://ria.ru/20240318/denge-1934031408.html

В столице Вьетнама зафиксировали рост случаев лихорадки денге

В столице Вьетнама зафиксировали рост случаев лихорадки денге - РИА Новости, 18.03.2024

В столице Вьетнама зафиксировали рост случаев лихорадки денге

В столице Вьетнама Ханое с начала года зарегистрировано 513 случаев лихорадки денге, что в три раза больше, чем за тот же период 2023 года, сообщает портал... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:18

2024-03-18T15:18

2024-03-18T15:18

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В столице Вьетнама Ханое с начала года зарегистрировано 513 случаев лихорадки денге, что в три раза больше, чем за тот же период 2023 года, сообщает портал Vietnam News со ссылкой на ханойский центр по контролю заболеваний. "В последние недели в городе наблюдался рост случаев лихорадки денге, в среднем фиксируется от 17 до 24 случаев в неделю", - отмечает издание. Уточняется, что такие районы, как Донг Да, Ха Донг, Хоанг Май, Хай Ба Чунг, Бак Ту Лием, Чуонг Ми и Тхань Суан стали точками с наибольшим количеством пациентов. В ответ на эту "тревожную статистику" департамент здравоохранения Ханоя разработал план на 2024 год, направленный на борьбу с распространением болезни. В этом плане подчеркивается важность принятия упреждающих мер в каждом районе и муниципалитете с учетом всех обстоятельств, а также стратегического распределения обученного персонала и дополнительных ресурсов для эффективной борьбы со вспышками. По данным министерства здравоохранения Вьетнама, в 2023 году в Ханое было зарегистрировано 36 795 случаев лихорадки денге.

https://ria.ru/20231127/virus-1912202374.html

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в мире, ханой, вьетнам