https://ria.ru/20240318/delo-1934073868.html

Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы

Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы - РИА Новости, 18.03.2024

Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы

Глыба льда сошла с крыши дома на женщину в пермских Березниках, пострадавшая погибла, возбуждено дело, сообщает краевой следком. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:49

2024-03-18T17:49

2024-03-18T17:49

происшествия

березники

пермь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

ПЕРМЬ, 18 мар - РИА Новости. Глыба льда сошла с крыши дома на женщину в пермских Березниках, пострадавшая погибла, возбуждено дело, сообщает краевой следком. По данным ведомства, на Советском проспекте в Березниках глыба льда с крыши дома рухнула на проходившую по тротуару женщину. Следователями установлено, что ЧП произошло из-за "ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" работниками организации, которая обслуживала жилой многоквартирный дом. На опубликованном в соцсети фото с места происшествия видна лежащая на проходе перед входом в магазин девушка, рядом с ней большие куски льда. В комментариях уточнялось, что погибшей 25 лет. "По факту гибели женщины из-за падения льда с крыши жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240315/glyba-1933269902.html

березники

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, березники, пермь, россия