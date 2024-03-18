https://ria.ru/20240318/delo-1934073868.html
Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы
Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы - РИА Новости, 18.03.2024
Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы
Глыба льда сошла с крыши дома на женщину в пермских Березниках, пострадавшая погибла, возбуждено дело, сообщает краевой следком. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:49
2024-03-18T17:49
2024-03-18T17:49
происшествия
березники
пермь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ПЕРМЬ, 18 мар - РИА Новости. Глыба льда сошла с крыши дома на женщину в пермских Березниках, пострадавшая погибла, возбуждено дело, сообщает краевой следком. По данным ведомства, на Советском проспекте в Березниках глыба льда с крыши дома рухнула на проходившую по тротуару женщину. Следователями установлено, что ЧП произошло из-за "ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" работниками организации, которая обслуживала жилой многоквартирный дом. На опубликованном в соцсети фото с места происшествия видна лежащая на проходе перед входом в магазин девушка, рядом с ней большие куски льда. В комментариях уточнялось, что погибшей 25 лет. "По факту гибели женщины из-за падения льда с крыши жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240315/glyba-1933269902.html
березники
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, березники, пермь, россия
Происшествия, Березники, Пермь, Россия
Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы
СК: в Пермском крае завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы