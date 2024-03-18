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Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы - РИА Новости, 18.03.2024
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17:49 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/delo-1934073868.html
Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы
Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы - РИА Новости, 18.03.2024
Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы
Глыба льда сошла с крыши дома на женщину в пермских Березниках, пострадавшая погибла, возбуждено дело, сообщает краевой следком. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:49
2024-03-18T17:49
происшествия
березники
пермь
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ПЕРМЬ, 18 мар - РИА Новости. Глыба льда сошла с крыши дома на женщину в пермских Березниках, пострадавшая погибла, возбуждено дело, сообщает краевой следком. По данным ведомства, на Советском проспекте в Березниках глыба льда с крыши дома рухнула на проходившую по тротуару женщину. Следователями установлено, что ЧП произошло из-за "ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" работниками организации, которая обслуживала жилой многоквартирный дом. На опубликованном в соцсети фото с места происшествия видна лежащая на проходе перед входом в магазин девушка, рядом с ней большие куски льда. В комментариях уточнялось, что погибшей 25 лет. "По факту гибели женщины из-за падения льда с крыши жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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происшествия, березники, пермь, россия
Происшествия, Березники, Пермь, Россия
Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы

СК: в Пермском крае завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 18 мар - РИА Новости. Глыба льда сошла с крыши дома на женщину в пермских Березниках, пострадавшая погибла, возбуждено дело, сообщает краевой следком.
По данным ведомства, на Советском проспекте в Березниках глыба льда с крыши дома рухнула на проходившую по тротуару женщину. Следователями установлено, что ЧП произошло из-за "ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" работниками организации, которая обслуживала жилой многоквартирный дом. На опубликованном в соцсети фото с места происшествия видна лежащая на проходе перед входом в магазин девушка, рядом с ней большие куски льда. В комментариях уточнялось, что погибшей 25 лет.
"По факту гибели женщины из-за падения льда с крыши жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Кадры падения глыбы льда на трехлетнего ребенка
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