https://ria.ru/20240318/delo-1934070203.html

На Ставрополье завели дело на мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь

На Ставрополье завели дело на мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь - РИА Новости, 18.03.2024

На Ставрополье завели дело на мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь

Следователи возбудили уголовное дело после того, как трое мужчин пытались потушить ногами Вечный огонь в городе Невыномысске Ставропольского края, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:28

2024-03-18T17:28

2024-03-18T17:28

происшествия

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как трое мужчин пытались потушить ногами Вечный огонь в городе Невыномысске Ставропольского края, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей соседних республик. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)", – говорится в релизе. По данным следствия, вечером 1 марта подозреваемые, находясь у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, "осквернили Вечный огонь, горящий на территории памятника". Произошедшее было зафиксировано на камеру видеонаблюдения, которая отчетливо показывает, как трое мужчин стоят возле Вечного огня и водят ногами над пламенем, пытаясь его потушить. "Следователем СК России один мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде ареста и предъявлено обвинение. Двое фигурантов объявлены в розыск", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html

https://ria.ru/20231220/ogon-1917012666.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)