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На Ставрополье завели дело на мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь
На Ставрополье завели дело на мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь - РИА Новости, 18.03.2024
На Ставрополье завели дело на мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь
Следователи возбудили уголовное дело после того, как трое мужчин пытались потушить ногами Вечный огонь в городе Невыномысске Ставропольского края, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:28
2024-03-18T17:28
2024-03-18T17:28
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ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как трое мужчин пытались потушить ногами Вечный огонь в городе Невыномысске Ставропольского края, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей соседних республик. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)", – говорится в релизе. По данным следствия, вечером 1 марта подозреваемые, находясь у обелиска "Вечная Слава", воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, "осквернили Вечный огонь, горящий на территории памятника". Произошедшее было зафиксировано на камеру видеонаблюдения, которая отчетливо показывает, как трое мужчин стоят возле Вечного огня и водят ногами над пламенем, пытаясь его потушить. "Следователем СК России один мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде ареста и предъявлено обвинение. Двое фигурантов объявлены в розыск", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html
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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье завели дело на мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь
СК: на Ставрополье завели дело на трех мужчин, пытавшихся потушить Вечный огонь