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На жительницу Дзержинска завели дело за попытку поджога на выборах
На жительницу Дзержинска завели дело за попытку поджога на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
На жительницу Дзержинска завели дело за попытку поджога на выборах
Уголовное дело о хулиганстве возбудили на жительницу Дзержинска за попытку поджога на избирательном участке, женщину направят на психиатрическую экспертизу,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:53
2024-03-18T13:53
2024-03-18T13:53
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на жительницу Дзержинска за попытку поджога на избирательном участке, женщину направят на психиатрическую экспертизу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области. Председатель УИК №987 в Дзержинске 16 марта сообщила сотруднику полиции, который нёс службу на участке, что одна из избирательниц планировала поджечь фейерверк в избирательном участке. От этих действий её удержали председатель и члены УИК. "Сотрудник полиции задержал женщину и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. При досмотре у задержанной полицейскими изъяты 16-залповый фейерверк, зажигалка, сотовый телефон", - говорится в сообщении регионального управления МВД. Женщину доставили в полицию, где она рассказала, что ранее взяла кредит на сумму один миллион рублей и перевела их мошенникам. Недавно ей позвонил мужчина и сказал, что может помочь с возвратом денег, но для этого нужно прийти на избирательный участок и поджечь фейерверк. Женщина выполнила указания злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (покушение на хулиганство), женщина задержана. "Учитывая наличие у подозреваемой заболевания и возможности совершения ею в дальнейшем противоправных действий под влиянием третьих лиц, следователем принято решение о ходатайстве перед судом о продлении срока задержания фигурантки в связи с необходимостью проведения амбулаторной психиатрической экспертизы для принятия дальнейших решений по делу", - отмечается в сообщении. Ранее облизбирком сообщил, что председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске в субботу пресекла попытку поджога урны на избирательном участке. Женщина перед этим с кем-то разговаривала по телефону. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств. Работа на участке продолжилась в штатном режиме, оборудование для проведения выборов не было повреждено.
https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html
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На жительницу Дзержинска завели дело за попытку поджога на выборах
На жительницу Дзержинска завели дело о хулиганстве за попытку поджога на выборах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на жительницу Дзержинска за попытку поджога на избирательном участке, женщину направят на психиатрическую экспертизу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.
Председатель УИК №987 в Дзержинске 16 марта сообщила сотруднику полиции, который нёс службу на участке, что одна из избирательниц планировала поджечь фейерверк в избирательном участке. От этих действий её удержали председатель и члены УИК.
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"Сотрудник полиции задержал женщину и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. При досмотре у задержанной полицейскими изъяты 16-залповый фейерверк, зажигалка, сотовый телефон", - говорится в сообщении регионального управления МВД.
Женщину доставили в полицию, где она рассказала, что ранее взяла кредит на сумму один миллион рублей и перевела их мошенникам. Недавно ей позвонил мужчина и сказал, что может помочь с возвратом денег, но для этого нужно прийти на избирательный участок и поджечь фейерверк. Женщина выполнила указания злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ
(покушение на хулиганство), женщина задержана.
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"Учитывая наличие у подозреваемой заболевания и возможности совершения ею в дальнейшем противоправных действий под влиянием третьих лиц, следователем принято решение о ходатайстве перед судом о продлении срока задержания фигурантки в связи с необходимостью проведения амбулаторной психиатрической экспертизы для принятия дальнейших решений по делу", - отмечается в сообщении.
Ранее облизбирком сообщил, что председатель участковой избирательной комиссии в Дзержинске в субботу пресекла попытку поджога урны на избирательном участке. Женщина перед этим с кем-то разговаривала по телефону. Сотрудники полиции, дежурившие на месте, увезли задержанную для выяснения всех обстоятельств. Работа на участке продолжилась в штатном режиме, оборудование для проведения выборов не было повреждено.
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