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Путин оценил работу российской системы электронного голосования - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:51 18.03.2024 (обновлено: 02:12 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/deg-1933857504.html
Путин оценил работу российской системы электронного голосования
Путин оценил работу российской системы электронного голосования - РИА Новости, 18.03.2024
Путин оценил работу российской системы электронного голосования
Российская система электронного голосования прозрачна и объективна, при этом мэр Москвы Сергей Собянин настаивал на расширении возможностей такого формата... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:51
2024-03-18T02:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
сергей собянин
москва
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская система электронного голосования прозрачна и объективна, при этом мэр Москвы Сергей Собянин настаивал на расширении возможностей такого формата проведения выборов, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Пару лет назад были сомнения у некоторых сотрудников администрации - у некоторых, наоборот, они говорили о необходимости расширять возможности электронного голосования. … Но, в конце концов, победила точка зрения тех, кто считал, что это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Мэр Собянин на этом тоже настаивал. В конечном итоге мы начали расширять эту практику. Во-первых, она прозрачна и объективна", - сказал Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин, сергей собянин, москва, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Путин оценил работу российской системы электронного голосования

Путин назвал работу российской системы электронного голосования прозрачной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская система электронного голосования прозрачна и объективна, при этом мэр Москвы Сергей Собянин настаивал на расширении возможностей такого формата проведения выборов, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Пару лет назад были сомнения у некоторых сотрудников администрации - у некоторых, наоборот, они говорили о необходимости расширять возможности электронного голосования. … Но, в конце концов, победила точка зрения тех, кто считал, что это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Мэр Собянин на этом тоже настаивал. В конечном итоге мы начали расширять эту практику. Во-первых, она прозрачна и объективна", - сказал Путин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей СобянинМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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