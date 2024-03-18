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Киев пытается компенсировать дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 18.03.2024 (обновлено: 14:07 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/defitsit-1934001451.html
Киев пытается компенсировать дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ
Киев пытается компенсировать дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2024
Киев пытается компенсировать дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ
Украина пытается восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов, однако эти виды оружия несопоставимы, передает в понедельник... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:59
2024-03-18T14:07
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украина пытается восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов, однако эти виды оружия несопоставимы, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов. "Украина полагается на массовое использование дронов, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов и подорвать военный потенциал России, но эксперты предупредили, что они не могут сместить баланс", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что использование дронов не является идеальным вариантом, в частности, потому, что они могут поднять максимум лишь несколько килограммов взрывчатого вещества. Даже большое количество маленьких БПЛА не может сравниться с мощью артиллерии, пишет Франс Пресс. Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил о том, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев пытается компенсировать дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ

AFP: ВСУ восполняют дефицит артиллерии дронами, но эти виды оружия несопоставимы

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украина пытается восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов, однако эти виды оружия несопоставимы, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов.
"Украина полагается на массовое использование дронов, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов и подорвать военный потенциал России, но эксперты предупредили, что они не могут сместить баланс", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что использование дронов не является идеальным вариантом, в частности, потому, что они могут поднять максимум лишь несколько килограммов взрывчатого вещества. Даже большое количество маленьких БПЛА не может сравниться с мощью артиллерии, пишет Франс Пресс.
Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил о том, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.
В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.
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