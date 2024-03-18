https://ria.ru/20240318/defitsit-1934001451.html

Киев пытается компенсировать дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ

Киев пытается компенсировать дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2024

Киев пытается компенсировать дефицит артиллерии дронами, пишут СМИ

Украина пытается восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов, однако эти виды оружия несопоставимы, передает в понедельник... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:59

2024-03-18T13:59

2024-03-18T14:07

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украина пытается восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов, однако эти виды оружия несопоставимы, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов. "Украина полагается на массовое использование дронов, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов и подорвать военный потенциал России, но эксперты предупредили, что они не могут сместить баланс", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что использование дронов не является идеальным вариантом, в частности, потому, что они могут поднять максимум лишь несколько килограммов взрывчатого вещества. Даже большое количество маленьких БПЛА не может сравниться с мощью артиллерии, пишет Франс Пресс. Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил о том, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, вооруженные силы украины