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Явка на выборах на Чукотке составила рекордные 91,03 процента
Явка на выборах на Чукотке составила рекордные 91,03 процента - РИА Новости, 18.03.2024
Явка на выборах на Чукотке составила рекордные 91,03 процента
Общая явка на выборах президента РФ на Чукотке составила 91,03%, это рекорд, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:04
2024-03-18T03:04
2024-03-18T03:04
выборы президента россии — 2024
политика
чукотка
анадырь
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владислав кузнецов
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владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ на Чукотке составила 91,03%, это рекорд, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. "Явка - рекордная, она составила 91,03%... Выборы в нашем округе прошли достойно, прозрачно, легитимно - без жалоб и нарушений. Жители нашего округа - пример активности для всей России", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. После обработки 100% бюллетеней на Чукотке Владимир Путин набрал 90,49% голосов, на втором месте - получивший 3,03% голосов Леонид Слуцкий, третье место у Владислава Даванкова с 2,92% голосов, на четвертом оказался Николай Харитонов, набравший 2,3%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933877271.html
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политика, чукотка, анадырь, россия, владислав кузнецов, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Чукотка, Анадырь, Россия, Владислав Кузнецов, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Явка на выборах на Чукотке составила рекордные 91,03 процента
Губернатор Чукотки Кузнецов сообщил о рекордной явке на выборах в 91,03%