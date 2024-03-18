https://ria.ru/20240318/chukotka-1933877543.html

Явка на выборах на Чукотке составила рекордные 91,03 процента

Явка на выборах на Чукотке составила рекордные 91,03 процента - РИА Новости, 18.03.2024

Явка на выборах на Чукотке составила рекордные 91,03 процента

Общая явка на выборах президента РФ на Чукотке составила 91,03%, это рекорд, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:04

2024-03-18T03:04

2024-03-18T03:04

выборы президента россии — 2024

политика

чукотка

анадырь

россия

владислав кузнецов

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ на Чукотке составила 91,03%, это рекорд, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. "Явка - рекордная, она составила 91,03%... Выборы в нашем округе прошли достойно, прозрачно, легитимно - без жалоб и нарушений. Жители нашего округа - пример активности для всей России", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. После обработки 100% бюллетеней на Чукотке Владимир Путин набрал 90,49% голосов, на втором месте - получивший 3,03% голосов Леонид Слуцкий, третье место у Владислава Даванкова с 2,92% голосов, на четвертом оказался Николай Харитонов, набравший 2,3%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933877271.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933876220.html

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политика, чукотка, анадырь, россия, владислав кузнецов, леонид слуцкий (политик), владимир путин