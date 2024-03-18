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Вестминстерский дворец находится под угрозой обрушения, заявил экс-депутат - РИА Новости, 18.03.2024
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14:39 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/britaniya-1934015999.html
Вестминстерский дворец находится под угрозой обрушения, заявил экс-депутат
Вестминстерский дворец находится под угрозой обрушения, заявил экс-депутат - РИА Новости, 18.03.2024
Вестминстерский дворец находится под угрозой обрушения, заявил экс-депутат
Здание, где заседает британский парламент - Вестминстерский дворец, - пребывает в плачевном состоянии и находится под угрозой обрушения вместе с национальной... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:39
2024-03-18T14:39
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Здание, где заседает британский парламент - Вестминстерский дворец, - пребывает в плачевном состоянии и находится под угрозой обрушения вместе с национальной коллекцией произведений искусства, заявил бывший депутат Тристрам Хант в статье для газеты Financial Times. "Короткая прогулка по палатам общин и лордов раскрывает состояние упадка: запах сырости, армию крыс и мышей, обваливающуюся каменную кладку, постоянный риск возгорания и общее состояние безобразного разрушения, а также скрытые риски, связанные с асбестом и разваливающейся механической и электрической инфраструктурой", - пишет Хант. В публикации экс-депутата отмечается, что необходимость реставрации здания подтвердили ещё в 2012 году. В 2022 году были выдвинуты планы на сумму 7–13 миллиардов фунтов стерлингов при условии, что здание освободят на более чем 12 лет. Согласно планам, если же депутаты продолжат работать во дворце, реставрация будет стоить 22 миллиарда фунтов стерлингов и продлится 76 лет. Ранее издание Politico сообщало, что депутаты британского парламента неохотно работают в Вестминстерском дворце и предпочитают дистанционный формат или другие офисы из-за неудовлетворительного состояния здания. К числу проблем также относятся плесень и мыши, на борьбу с которыми в 2022 году было потрачено 126 тысяч фунтов стерлингов.
https://realty.ria.ru/20231117/proverki-1910038944.html
https://ria.ru/20200119/1563597993.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Вестминстерский дворец находится под угрозой обрушения, заявил экс-депутат

Британский экс-депутат заявил о плачевном состоянии Вестминстерского дворца

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Здание, где заседает британский парламент - Вестминстерский дворец, - пребывает в плачевном состоянии и находится под угрозой обрушения вместе с национальной коллекцией произведений искусства, заявил бывший депутат Тристрам Хант в статье для газеты Financial Times.
"Короткая прогулка по палатам общин и лордов раскрывает состояние упадка: запах сырости, армию крыс и мышей, обваливающуюся каменную кладку, постоянный риск возгорания и общее состояние безобразного разрушения, а также скрытые риски, связанные с асбестом и разваливающейся механической и электрической инфраструктурой", - пишет Хант.
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В публикации экс-депутата отмечается, что необходимость реставрации здания подтвердили ещё в 2012 году. В 2022 году были выдвинуты планы на сумму 7–13 миллиардов фунтов стерлингов при условии, что здание освободят на более чем 12 лет. Согласно планам, если же депутаты продолжат работать во дворце, реставрация будет стоить 22 миллиарда фунтов стерлингов и продлится 76 лет.
Ранее издание Politico сообщало, что депутаты британского парламента неохотно работают в Вестминстерском дворце и предпочитают дистанционный формат или другие офисы из-за неудовлетворительного состояния здания. К числу проблем также относятся плесень и мыши, на борьбу с которыми в 2022 году было потрачено 126 тысяч фунтов стерлингов.
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