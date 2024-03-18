https://ria.ru/20240318/britaniya-1934015999.html

Вестминстерский дворец находится под угрозой обрушения, заявил экс-депутат

Вестминстерский дворец находится под угрозой обрушения, заявил экс-депутат - РИА Новости, 18.03.2024

Вестминстерский дворец находится под угрозой обрушения, заявил экс-депутат

Здание, где заседает британский парламент - Вестминстерский дворец, - пребывает в плачевном состоянии и находится под угрозой обрушения вместе с национальной... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:39

2024-03-18T14:39

2024-03-18T14:39

в мире

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Здание, где заседает британский парламент - Вестминстерский дворец, - пребывает в плачевном состоянии и находится под угрозой обрушения вместе с национальной коллекцией произведений искусства, заявил бывший депутат Тристрам Хант в статье для газеты Financial Times. "Короткая прогулка по палатам общин и лордов раскрывает состояние упадка: запах сырости, армию крыс и мышей, обваливающуюся каменную кладку, постоянный риск возгорания и общее состояние безобразного разрушения, а также скрытые риски, связанные с асбестом и разваливающейся механической и электрической инфраструктурой", - пишет Хант. В публикации экс-депутата отмечается, что необходимость реставрации здания подтвердили ещё в 2012 году. В 2022 году были выдвинуты планы на сумму 7–13 миллиардов фунтов стерлингов при условии, что здание освободят на более чем 12 лет. Согласно планам, если же депутаты продолжат работать во дворце, реставрация будет стоить 22 миллиарда фунтов стерлингов и продлится 76 лет. Ранее издание Politico сообщало, что депутаты британского парламента неохотно работают в Вестминстерском дворце и предпочитают дистанционный формат или другие офисы из-за неудовлетворительного состояния здания. К числу проблем также относятся плесень и мыши, на борьбу с которыми в 2022 году было потрачено 126 тысяч фунтов стерлингов.

https://realty.ria.ru/20231117/proverki-1910038944.html

https://ria.ru/20200119/1563597993.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания