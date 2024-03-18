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Почти 500 тысяч жителей МО приняли участие в опросе по благоустройству
Почти 500 тысяч жителей МО приняли участие в опросе по благоустройству - РИА Новости, 18.03.2024
Почти 500 тысяч жителей МО приняли участие в опросе по благоустройству
Во всероссийском голосовании, позволяющем выбрать территории для благоустройства, с 15 марта проголосовали уже более 477 тысяч жителей Московской области. Об... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:42
2024-03-18T18:42
2024-03-18T18:44
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Во всероссийском голосовании, позволяющем выбрать территории для благоустройства, с 15 марта проголосовали уже более 477 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.Он рассказал, что голосование началось 15 марта и продлится до 30 апреля. Оно проходит в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды", которую продлили по поручению президента Владимира Путина до 2030 года."Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовали более 1,3 миллиона человек", – рассказал Михаил Хайкин.
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