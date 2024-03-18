https://ria.ru/20240318/bespilotniki-1933899502.html

Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами

Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами - РИА Новости, 18.03.2024

Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами

Бойцы Восточной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:21

2024-03-18T08:21

2024-03-18T08:46

специальная военная операция на украине

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запорожская область

донецкая народная республика

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы Восточной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."В течение суток уничтожены <...> два пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов", — сказал собеседник агентства.Гордеев напомнил, что за прошедшие сутки подразделения группировки освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.Кроме того, российские военные отразили контратаку формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного в ДНР. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

https://ria.ru/20240318/punkt-1933887347.html

https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html

россия

украина

запорожская область

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

россия, безопасность, украина, запорожская область, донецкая народная республика, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины