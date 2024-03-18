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Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами - РИА Новости, 18.03.2024
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08:21 18.03.2024 (обновлено: 08:46 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/bespilotniki-1933899502.html
Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами
Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами - РИА Новости, 18.03.2024
Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами
Бойцы Восточной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:21
2024-03-18T08:46
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
запорожская область
донецкая народная республика
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы Восточной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."В течение суток уничтожены &lt;...&gt; два пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов", — сказал собеседник агентства.Гордеев напомнил, что за прошедшие сутки подразделения группировки освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.Кроме того, российские военные отразили контратаку формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного в ДНР. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
https://ria.ru/20240318/punkt-1933887347.html
https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html
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россия, безопасность, украина, запорожская область, донецкая народная республика, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами

Группировка "Восток" за сутки уничтожила два украинских пункта управления БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы Восточной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"В течение суток уничтожены <...> два пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов", — сказал собеседник агентства.
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Гордеев напомнил, что за прошедшие сутки подразделения группировки освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.
Кроме того, российские военные отразили контратаку формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного в ДНР.
Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
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