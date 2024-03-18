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Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами
Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами - РИА Новости, 18.03.2024
Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами
Бойцы Восточной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:21
2024-03-18T08:21
2024-03-18T08:46
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александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы Восточной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."В течение суток уничтожены <...> два пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов", — сказал собеседник агентства.Гордеев напомнил, что за прошедшие сутки подразделения группировки освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.Кроме того, российские военные отразили контратаку формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Водяного в ДНР. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
https://ria.ru/20240318/punkt-1933887347.html
https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html
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РИА Новости
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россия, безопасность, украина, запорожская область, донецкая народная республика, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
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Российские военные уничтожили два украинских пункта управления дронами
Группировка "Восток" за сутки уничтожила два украинских пункта управления БПЛА