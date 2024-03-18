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Мэрия Белгорода опровергла слухи о дефиците продуктов - РИА Новости, 18.03.2024
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23:22 18.03.2024 (обновлено: 23:26 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/belgorod-1934124873.html
Мэрия Белгорода опровергла слухи о дефиците продуктов
Мэрия Белгорода опровергла слухи о дефиците продуктов - РИА Новости, 18.03.2024
Мэрия Белгорода опровергла слухи о дефиците продуктов
Информация о дефиците продуктов в продовольственных магазинах Белгорода не соответствует действительности, сообщает городская администрация. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:22
2024-03-18T23:26
белгород
общество
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Информация о дефиците продуктов в продовольственных магазинах Белгорода не соответствует действительности, сообщает городская администрация. "Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности. Дефицита продукции не наблюдается", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Как подчеркнули в администрации, в настоящее время не отмечается недостатка основных продуктов питания, таких как хлеб, молочные продукты, мясо, яйца, сахар, а также товаров первой необходимости. Власти подчеркивают, что целью распространения подобных слухов является создание паники среди населения. Жителей просят оставаться бдительными и доверять только официальной информации. К посту приложены несколько фото. На одном из них показаны пустые полки в магазине с надписью "фейк". На других изображены продукты, выставленные на полках в супермаркете, такие как хлеб, туалетная бумага и куриные яйца.
https://ria.ru/20240317/belgorod-1933683887.html
https://ria.ru/20240316/povrezhdeniya-1933496608.html
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белгород, общество
Белгород, Общество
Мэрия Белгорода опровергла слухи о дефиците продуктов

Мэрия опровергла слухи о дефиците продуктов в магазинах Белгорода

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Информация о дефиците продуктов в продовольственных магазинах Белгорода не соответствует действительности, сообщает городская администрация.
"Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности. Дефицита продукции не наблюдается", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
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Как подчеркнули в администрации, в настоящее время не отмечается недостатка основных продуктов питания, таких как хлеб, молочные продукты, мясо, яйца, сахар, а также товаров первой необходимости.
Власти подчеркивают, что целью распространения подобных слухов является создание паники среди населения. Жителей просят оставаться бдительными и доверять только официальной информации.
К посту приложены несколько фото. На одном из них показаны пустые полки в магазине с надписью "фейк". На других изображены продукты, выставленные на полках в супермаркете, такие как хлеб, туалетная бумага и куриные яйца.
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