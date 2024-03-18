https://ria.ru/20240318/belgorod-1933983250.html

В Белгородской области при воздушной атаке ВСУ погибли два человека

В Белгородской области при воздушной атаке ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 18.03.2024

В Белгородской области при воздушной атаке ВСУ погибли два человека

В Белгородском районе два человека погибли при воздушной атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:18

2024-03-18T13:18

2024-03-18T14:56

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Белгородском районе два человека погибли при воздушной атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское", — написал он.Гладков уточнил, что молодой человек 17 лет и мужчина погибли из-за прямого попадания в частный дом."Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Бригадой скорой ребенок доставлен в детскую областную больницу. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", — добавил глава региона.Сейчас продолжаются работы по разбору завалов, так как в доме, предположительно, могут находиться еще две женщины, их ищут.По его словам, еще трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались, медицинскую помощь им оказали на месте."По предварительным данным, в Никольском, помимо разрушенного в результате прямого попадания дома, еще четыре домовладения получили различные повреждения: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы. Информация уточняется", — отметил Гладков.По данным Минобороны, в понедельник около 8:30 мск средства ПВО уничтожили над регионом десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.Украина во время президентских выборов в России стала проводить массированные удары по жилым районам Белгородской области.Как сообщил сегодня утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ в области погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали. Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

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https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины