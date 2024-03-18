https://ria.ru/20240318/belgorod-1933983250.html
В Белгородской области при воздушной атаке ВСУ погибли два человека
В Белгородской области при воздушной атаке ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгородской области при воздушной атаке ВСУ погибли два человека
В Белгородском районе два человека погибли при воздушной атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:18
2024-03-18T13:18
2024-03-18T14:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Белгородском районе два человека погибли при воздушной атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское", — написал он.Гладков уточнил, что молодой человек 17 лет и мужчина погибли из-за прямого попадания в частный дом."Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Бригадой скорой ребенок доставлен в детскую областную больницу. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", — добавил глава региона.Сейчас продолжаются работы по разбору завалов, так как в доме, предположительно, могут находиться еще две женщины, их ищут.По его словам, еще трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались, медицинскую помощь им оказали на месте."По предварительным данным, в Никольском, помимо разрушенного в результате прямого попадания дома, еще четыре домовладения получили различные повреждения: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы. Информация уточняется", — отметил Гладков.По данным Минобороны, в понедельник около 8:30 мск средства ПВО уничтожили над регионом десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.Украина во время президентских выборов в России стала проводить массированные удары по жилым районам Белгородской области.Как сообщил сегодня утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ в области погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали. Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при воздушной атаке ВСУ погибли два человека
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека, четверо пострадали
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
В Белгородском районе два человека погибли при воздушной атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram
-канале.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское", — написал он.
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Гладков уточнил, что молодой человек 17 лет и мужчина погибли из-за прямого попадания в частный дом.
"Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Бригадой скорой ребенок доставлен в детскую областную больницу. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", — добавил глава региона.
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Сейчас продолжаются работы по разбору завалов, так как в доме, предположительно, могут находиться еще две женщины, их ищут.
По его словам, еще трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались, медицинскую помощь им оказали на месте.
«
"По предварительным данным, в Никольском, помимо разрушенного в результате прямого попадания дома, еще четыре домовладения получили различные повреждения: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы. Информация уточняется", — отметил Гладков.
По данным Минобороны, в понедельник около 8:30 мск средства ПВО уничтожили над регионом десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом
и Белгородским районом. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.
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.
Как сообщил сегодня утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ в области погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали.
Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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