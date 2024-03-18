https://ria.ru/20240318/belgorod-1933953273.html
В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека
В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека
Два человека пострадали при утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:50
2024-03-18T11:50
2024-03-18T12:28
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БЕЛГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Два человека пострадали при утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Бригадой скорой он доставлен в Областную клиническую больницу, где врачи отделения микрохирургии глаза оказывают ему всю необходимую помощь. Еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался", — написал глава области.Он уточнил, что данные по пострадавшим — предварительные.По сообщению Минобороны, около 8:30 мск средства ПВО сбили над Белгородской областью десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire.В Белгороде повреждены 11 частных домов, три многоквартирных дома, два предприятия, семь хозяйственных объектов, 37 автомобилей и автобус.В поселке Октябрьский у пяти частных домов посекло кровлю, фасады и заборы, выбило окна, повреждена одна хозпостройка. В поселке Разумное пострадали четыре частных дома.Как сообщал мэр Белгорода Валентин Демидов, за прошлую неделю в городе пострадали 882 квартиры в 80 многоквартирных домах и 49 индивидуальных домов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека
В Белгороде при утреннем обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека
БЕЛГОРОД, 18 мар — РИА Новости.
Два человека пострадали при утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Бригадой скорой он доставлен в Областную клиническую больницу, где врачи отделения микрохирургии глаза оказывают ему всю необходимую помощь. Еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался", — написал глава области.
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Он уточнил, что данные по пострадавшим — предварительные.
По сообщению Минобороны, около 8:30 мск средства ПВО сбили над Белгородской областью
десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire.
В Белгороде повреждены 11 частных домов, три многоквартирных дома, два предприятия, семь хозяйственных объектов, 37 автомобилей и автобус.
В поселке Октябрьский у пяти частных домов посекло кровлю, фасады и заборы, выбило окна, повреждена одна хозпостройка. В поселке Разумное пострадали четыре частных дома.
Как сообщал мэр Белгорода Валентин Демидов
, за прошлую неделю в городе пострадали 882 квартиры в 80 многоквартирных домах и 49 индивидуальных домов.
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