https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html
Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ
Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ
С 12 марта при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:57
2024-03-18T09:57
2024-03-18T10:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933731544_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3df99daa74f854dada2b3714872445a6.jpg
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. С 12 марта при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников."Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром, а также два ребенка в детской областной больнице", - сказал Иконников во время оперативного совещания правительства.Он уточнил, что девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии."Есть некоторые пациенты, требуют более длительного лечения. С федеральными центрами связались, телемедицинскую консультацию отправили. Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933909128.html
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933906245.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933731544_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6aab7ece618ffa71af16971fa32a8b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Белгород
Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ
Белгородский Минздрав: с 12 марта при обстрелах ВСУ в регионе погибли 11 человек
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. С 12 марта при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
"Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде
, в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром, а также два ребенка в детской областной больнице", - сказал Иконников во время оперативного совещания правительства.
В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света
Он уточнил, что девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
"Есть некоторые пациенты, требуют более длительного лечения. С федеральными центрами связались, телемедицинскую консультацию отправили. Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.
Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал человек