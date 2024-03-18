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Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
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09:57 18.03.2024 (обновлено: 10:50 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html
Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ
Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ
С 12 марта при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:57
2024-03-18T10:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. С 12 марта при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников."Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром, а также два ребенка в детской областной больнице", - сказал Иконников во время оперативного совещания правительства.Он уточнил, что девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии."Есть некоторые пациенты, требуют более длительного лечения. С федеральными центрами связались, телемедицинскую консультацию отправили. Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933909128.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Белгород
Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ

Белгородский Минздрав: с 12 марта при обстрелах ВСУ в регионе погибли 11 человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. С 12 марта при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
"Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром, а также два ребенка в детской областной больнице", - сказал Иконников во время оперативного совещания правительства.
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Он уточнил, что девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
"Есть некоторые пациенты, требуют более длительного лечения. С федеральными центрами связались, телемедицинскую консультацию отправили. Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.
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