https://ria.ru/20240318/belgorod-1933915160.html

Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ

Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024

Белгородский Минздрав назвал число погибших с 12 марта при обстрелах ВСУ

С 12 марта при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:57

2024-03-18T09:57

2024-03-18T10:50

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. С 12 марта при обстрелах ВСУ в Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, сообщил в понедельник министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников."Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице №2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром, а также два ребенка в детской областной больнице", - сказал Иконников во время оперативного совещания правительства.Он уточнил, что девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии."Есть некоторые пациенты, требуют более длительного лечения. С федеральными центрами связались, телемедицинскую консультацию отправили. Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.

https://ria.ru/20240318/belgorod-1933909128.html

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, белгород