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В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 18.03.2024
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09:30 18.03.2024 (обновлено: 16:51 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933909128.html
В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света
В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света
Тринадцать населенных пунктов Грайворонского округа, включая город Грайворон, продолжают находится без электроэнергии после украинских обстрелов, ситуация в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:30
2024-03-18T16:51
грайворон
белгородская область
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Тринадцать населенных пунктов Грайворонского округа, включая город Грайворон, продолжают находится без электроэнергии после украинских обстрелов, ситуация в округе остается напряженной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Накануне губернатор информировал, что работы по восстановлению электроэнергии в Грайворонском округе продолжаются. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1. "Продолжает оставаться напряженная ситуация в Грайворонском округе. На сегодняшний день 13 населенных пунктов, включая Грайворон, остаются без электроэнергии. Мой заместитель Сергей Владимирович Довголюк работает вторые сутки в Грайвороне. Вместе с энергетиками пытается восстановить энергоснабжение. Надеюсь, что работы будут завершены", - сказал Гладков в видеоролике. Губернатор добавил, что ситуация с газоснабжением остается стабильной за исключением домов, где газопроводы повреждены в результате взрывов. Работы по восстановлению и устранению повреждений продолжаются. Что касается водоснабжения, оно осуществляется по временному графику: с 8 утра до 11 утра и с 18 до 21 вечера, уточнил глава региона. Согласно информации главы области, за последние несколько дней населенные пункты Грайворонского округа находятся под массированными обстрелами со стороны Украины. В воскресенье при обстреле округа пострадали двое мирных жителей. Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы, население более 6 тысяч человек. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933906245.html
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html
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грайворон, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Грайворон, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света

Гладков: 13 населенных пунктов Грайворонского округа остались без света

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. 18 марта 2024
Последствия обстрела села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. 18 марта 2024
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БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Тринадцать населенных пунктов Грайворонского округа, включая город Грайворон, продолжают находится без электроэнергии после украинских обстрелов, ситуация в округе остается напряженной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Накануне губернатор информировал, что работы по восстановлению электроэнергии в Грайворонском округе продолжаются. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1.
Последствия обстрела Белгорода и Белгродского района. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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"Продолжает оставаться напряженная ситуация в Грайворонском округе. На сегодняшний день 13 населенных пунктов, включая Грайворон, остаются без электроэнергии. Мой заместитель Сергей Владимирович Довголюк работает вторые сутки в Грайвороне. Вместе с энергетиками пытается восстановить энергоснабжение. Надеюсь, что работы будут завершены", - сказал Гладков в видеоролике.
Губернатор добавил, что ситуация с газоснабжением остается стабильной за исключением домов, где газопроводы повреждены в результате взрывов. Работы по восстановлению и устранению повреждений продолжаются. Что касается водоснабжения, оно осуществляется по временному графику: с 8 утра до 11 утра и с 18 до 21 вечера, уточнил глава региона.
Согласно информации главы области, за последние несколько дней населенные пункты Грайворонского округа находятся под массированными обстрелами со стороны Украины. В воскресенье при обстреле округа пострадали двое мирных жителей.
Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы, население более 6 тысяч человек. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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ГрайворонБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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