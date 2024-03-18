https://ria.ru/20240318/belgorod-1933909128.html

В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света

В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 18.03.2024

В Белгородской области 13 населенных пунктов остались без света

Тринадцать населенных пунктов Грайворонского округа, включая город Грайворон, продолжают находится без электроэнергии после украинских обстрелов, ситуация в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:30

2024-03-18T09:30

2024-03-18T16:51

грайворон

белгородская область

украина

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Тринадцать населенных пунктов Грайворонского округа, включая город Грайворон, продолжают находится без электроэнергии после украинских обстрелов, ситуация в округе остается напряженной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Накануне губернатор информировал, что работы по восстановлению электроэнергии в Грайворонском округе продолжаются. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1. "Продолжает оставаться напряженная ситуация в Грайворонском округе. На сегодняшний день 13 населенных пунктов, включая Грайворон, остаются без электроэнергии. Мой заместитель Сергей Владимирович Довголюк работает вторые сутки в Грайвороне. Вместе с энергетиками пытается восстановить энергоснабжение. Надеюсь, что работы будут завершены", - сказал Гладков в видеоролике. Губернатор добавил, что ситуация с газоснабжением остается стабильной за исключением домов, где газопроводы повреждены в результате взрывов. Работы по восстановлению и устранению повреждений продолжаются. Что касается водоснабжения, оно осуществляется по временному графику: с 8 утра до 11 утра и с 18 до 21 вечера, уточнил глава региона. Согласно информации главы области, за последние несколько дней населенные пункты Грайворонского округа находятся под массированными обстрелами со стороны Украины. В воскресенье при обстреле округа пострадали двое мирных жителей. Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы, население более 6 тысяч человек. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240318/belgorod-1933906245.html

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html

грайворон

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

грайворон, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия