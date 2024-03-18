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Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 18.03.2024 (обновлено: 11:48 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933906245.html
Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал человек
Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 18.03.2024
Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал человек
Один человек пострадал при утреннем обстреле Белгорода украинскими войсками, сообщил мэр города Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:16
2024-03-18T11:48
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при утреннем обстреле Белгорода украинскими войсками, сообщил мэр города Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства региона."Утренний обстрел, у нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу", — сообщил он.По словам мэра, повреждены частный дом, хозяйственный субъект, автомобиль и автобус. "В автобусе, к счастью, без пострадавших, потому что люди вышли из автобуса. Соответственно, наша система по алгоритмам работает, никто не пострадал", — добавил Демидов.Представители городской администрации выехали на место, работа по выявлению последствий продолжается, уточнил мэр.Украина во время президентских выборов в России стала проводить массированные удары по жилым районам Белгородской области. В частности, накануне ВСУ обстреляли столицу региона, в результате погиб один человек, еще 11 получили ранения. Также различные повреждения в городе выявили в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах и в 12 автомобилях.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Валентин Демидов
Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал человек

Мэр Демидов: во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадал человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода и Белгродского района. 18 марта 2024
Последствия обстрела Белгорода и Белгродского района. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода и Белгродского района. 18 марта 2024
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БЕЛГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при утреннем обстреле Белгорода украинскими войсками, сообщил мэр города Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства региона.
«
"Утренний обстрел, у нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу", — сообщил он.
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По словам мэра, повреждены частный дом, хозяйственный субъект, автомобиль и автобус.
"В автобусе, к счастью, без пострадавших, потому что люди вышли из автобуса. Соответственно, наша система по алгоритмам работает, никто не пострадал", — добавил Демидов.
Представители городской администрации выехали на место, работа по выявлению последствий продолжается, уточнил мэр.
Украина во время президентских выборов в России стала проводить массированные удары по жилым районам Белгородской области.
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В частности, накануне ВСУ обстреляли столицу региона, в результате погиб один человек, еще 11 получили ранения. Также различные повреждения в городе выявили в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах и в 12 автомобилях.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияВалентин Демидов
 
 
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