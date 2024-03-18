https://ria.ru/20240318/bashkiriya-1933911288.html

Путин побеждает на выборах в Башкирии с 90,9 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Башкирии с 90,9 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Башкирии с 90,9 процента голосов

Владимир Путин после обработки 100% протоколов в Башкирии набирает 90,9% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:41

2024-03-18T09:41

2024-03-18T09:47

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933820852_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_8a9dba832e2152086473d67bfed50c7b.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% протоколов в Башкирии набирает 90,9% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Башкирии Путин набрал 90,9% голосов, на втором месте получивший 3,69% Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого (2,72%), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,88%).

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия