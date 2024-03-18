https://ria.ru/20240318/ballot-1933975820.html

Путин набирает более 87% голосов на выборах президента

Путин набирает более 87% голосов на выборах президента - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набирает более 87% голосов на выборах президента

Владимир Путин набирает 87,30% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,94% протоколов. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:55

2024-03-18T12:55

2024-03-18T14:27

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин набирает 87,30% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,94% протоколов.У Николая Харитонова 4,32% голосов, Владислав Даванков получил 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,20%.Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно.В новых регионах России Путина поддержали от 88 до 95 процентов избирателей.Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что официальные итоги выборов подведут в четверг.Она подчеркнула, что ЦИК пока не получила ни одной жалобы, которую необходимо было бы рассматривать на заседании комиссии.Кроме того, по словам Памфиловой, ни в одной УИК нет случаев признания итогов голосования недействительными.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков