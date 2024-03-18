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Путин набирает более 87% голосов на выборах президента - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:55 18.03.2024 (обновлено: 14:27 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ballot-1933975820.html
Путин набирает более 87% голосов на выборах президента
Путин набирает более 87% голосов на выборах президента - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набирает более 87% голосов на выборах президента
Владимир Путин набирает 87,30% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,94% протоколов. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:55
2024-03-18T14:27
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин набирает 87,30% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,94% протоколов.У Николая Харитонова 4,32% голосов, Владислав Даванков получил 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,20%.Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно.В новых регионах России Путина поддержали от 88 до 95 процентов избирателей.Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что официальные итоги выборов подведут в четверг.Она подчеркнула, что ЦИК пока не получила ни одной жалобы, которую необходимо было бы рассматривать на заседании комиссии.Кроме того, по словам Памфиловой, ни в одной УИК нет случаев признания итогов голосования недействительными.
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин набирает более 87% голосов на выборах президента

ЦИК: Путин набирает более 87% голосов на президентских выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии с предварительными итогами голосования на выборах президента России
Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии с предварительными итогами голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии с предварительными итогами голосования на выборах президента России
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин набирает 87,30% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,94% протоколов.
У Николая Харитонова 4,32% голосов, Владислав Даванков получил 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,20%.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Вчера, 08:00
Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.
Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно.
В новых регионах России Путина поддержали от 88 до 95 процентов избирателей.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что официальные итоги выборов подведут в четверг.
Она подчеркнула, что ЦИК пока не получила ни одной жалобы, которую необходимо было бы рассматривать на заседании комиссии.
Кроме того, по словам Памфиловой, ни в одной УИК нет случаев признания итогов голосования недействительными.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинНиколай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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