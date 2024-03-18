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На выборах президента России в странах Западных Балкан была рекордная явка - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:22 18.03.2024 (обновлено: 01:23 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/balkany-1933865798.html
На выборах президента России в странах Западных Балкан была рекордная явка
На выборах президента России в странах Западных Балкан была рекордная явка - РИА Новости, 18.03.2024
На выборах президента России в странах Западных Балкан была рекордная явка
Рекордно высокая явка фиксировалась на выборах президента России в странах Западных Балкан, сообщили РИА Новости в посольcтвах РФ в государствах региона. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:22
2024-03-18T01:23
выборы президента россии — 2024
сербия
россия
выборы
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Рекордно высокая явка фиксировалась на выборах президента России в странах Западных Балкан, сообщили РИА Новости в посольcтвах РФ в государствах региона. Голосование в Сербии проходило в воскресенье в школе при посольстве РФ в районе Нови-Београд (Новый Белград). С открытия участков в 8.00 (10.00 мск) вокруг территории школы начала расти очередь избирателей, многие привели с собой детей. К полудню очередь обогнула квартал, избиратели стояли и на прилегающих улицах до самого вечера. "Явка была очень высокой, для российских выборов на территории Сербии рекордной - проголосовали свыше 4,7 тысячи человек. Нарушений не зафиксировано", - заявили на участке российским журналистам представители посольства по итогам голосования, отметив, что волеизъявление прошло в спокойной атмосфере. В Черногории выборы президента РФ состоялись в здании посольства России в Подгорице. "Полторы тысячи человек проголосовали, само волеизъявление прошло без каких-либо эксцессов, достаточно спокойно. Но явка была очень-очень высокой, наверное, даже рекордно высокой", - заявил в разговоре с агентством посол России и председатель участковой избирательной комиссии Владислав Масленников. В Северной Македонии голосование проводилось в здании посольства в центре Скопье. "Голосование прошло в спокойной атмосфере, никаких нарушений и попыток провокаций не было. Явка составила 210 человек, что в два с лишним раза больше, чем обычные показатели", - рассказали РИА Новости в диппредставительстве. Российские дипломаты в Боснии и Герцеговине (БиГ) сообщили в разговоре с агентством, что на участке в Сараево в воскресенье проголосовали 112 россиян, еще 46 человек воспользовались ранее избирательным правом в Баня-Луке, главном городе Республики Сербской БиГ. Как указали в посольстве РФ в Албании, всего в Тиране проголосовали 126 российских граждан, "выборы прошли организованно, в нормальной обстановке, без нарушений". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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сербия, россия, выборы
Выборы президента России — 2024, Сербия, Россия, Выборы

На выборах президента России в странах Западных Балкан была рекордная явка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Рекордно высокая явка фиксировалась на выборах президента России в странах Западных Балкан, сообщили РИА Новости в посольcтвах РФ в государствах региона.
Голосование в Сербии проходило в воскресенье в школе при посольстве РФ в районе Нови-Београд (Новый Белград). С открытия участков в 8.00 (10.00 мск) вокруг территории школы начала расти очередь избирателей, многие привели с собой детей. К полудню очередь обогнула квартал, избиратели стояли и на прилегающих улицах до самого вечера.
«
"Явка была очень высокой, для российских выборов на территории Сербии рекордной - проголосовали свыше 4,7 тысячи человек. Нарушений не зафиксировано", - заявили на участке российским журналистам представители посольства по итогам голосования, отметив, что волеизъявление прошло в спокойной атмосфере.
В Черногории выборы президента РФ состоялись в здании посольства России в Подгорице.
"Полторы тысячи человек проголосовали, само волеизъявление прошло без каких-либо эксцессов, достаточно спокойно. Но явка была очень-очень высокой, наверное, даже рекордно высокой", - заявил в разговоре с агентством посол России и председатель участковой избирательной комиссии Владислав Масленников.
В Северной Македонии голосование проводилось в здании посольства в центре Скопье.
"Голосование прошло в спокойной атмосфере, никаких нарушений и попыток провокаций не было. Явка составила 210 человек, что в два с лишним раза больше, чем обычные показатели", - рассказали РИА Новости в диппредставительстве.
Российские дипломаты в Боснии и Герцеговине (БиГ) сообщили в разговоре с агентством, что на участке в Сараево в воскресенье проголосовали 112 россиян, еще 46 человек воспользовались ранее избирательным правом в Баня-Луке, главном городе Республики Сербской БиГ.
Как указали в посольстве РФ в Албании, всего в Тиране проголосовали 126 российских граждан, "выборы прошли организованно, в нормальной обстановке, без нарушений".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024СербияРоссияВыборы
 
 
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