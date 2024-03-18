https://ria.ru/20240318/avtoprobeg-1934031691.html
В Луганске устроили автопробег в честь победы Путина на выборах
В Луганске устроили автопробег в честь победы Путина на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
В Луганске устроили автопробег в честь победы Путина на выборах
Десятки машин отправились автопробегом из Луганска по территории ЛНР в честь победы на выборах действующего президента России Владимира Путина, передает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:19
2024-03-18T15:19
2024-03-18T15:19
выборы президента россии — 2024
политика
луганская народная республика
россия
владимир путин
луганск
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ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Десятки машин отправились автопробегом из Луганска по территории ЛНР в честь победы на выборах действующего президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время автоколонна двигается по окрестным дорогам столицы ЛНР в сопровождении ДПС. "Это желание было прежде всего людей. Мы со своей стороны, со стороны партии помогли только организационно. Спасибо коллегам из МВД - оперативно откликнулись, спасибо и силовым службам. Понимаем, что люди хотят отметить этот день и показать свою позицию", - рассказал журналистам об автопробеге председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, который также является секретарем луганского регионального отделения партии "Единая Россия". В Луганской Народной Республике после проверки всех бюллетеней Владимир Путин набрал 94,12% голосов. На втором месте — Леонид Слуцкий, его поддержали 2,13% избирателей. Николай Харитонов набрал 1,91% голосов, Владислав Даванков — 1,39%. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
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internet-group@rian.ru
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Автопробег в честь победы Путина на выборах президента
В Луганске проходит автопробег по случаю победы на выборах действующего президента России Владимира Путина
2024-03-18T15:19
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, луганская народная республика, россия, владимир путин, луганск
Выборы президента России — 2024, Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Луганск
В Луганске устроили автопробег в честь победы Путина на выборах
Десятки машин отправились в пробег из Луганска в честь победы Путина на выборах