https://ria.ru/20240318/avtoprobeg-1934031691.html

В Луганске устроили автопробег в честь победы Путина на выборах

В Луганске устроили автопробег в честь победы Путина на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

В Луганске устроили автопробег в честь победы Путина на выборах

Десятки машин отправились автопробегом из Луганска по территории ЛНР в честь победы на выборах действующего президента России Владимира Путина, передает... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:19

2024-03-18T15:19

2024-03-18T15:19

выборы президента россии — 2024

политика

луганская народная республика

россия

владимир путин

луганск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933989655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d368e2bc985235f490ae2350f45fa9e.jpg

ЛУГАНСК, 18 мар – РИА Новости. Десятки машин отправились автопробегом из Луганска по территории ЛНР в честь победы на выборах действующего президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время автоколонна двигается по окрестным дорогам столицы ЛНР в сопровождении ДПС. "Это желание было прежде всего людей. Мы со своей стороны, со стороны партии помогли только организационно. Спасибо коллегам из МВД - оперативно откликнулись, спасибо и силовым службам. Понимаем, что люди хотят отметить этот день и показать свою позицию", - рассказал журналистам об автопробеге председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, который также является секретарем луганского регионального отделения партии "Единая Россия". В Луганской Народной Республике после проверки всех бюллетеней Владимир Путин набрал 94,12% голосов. На втором месте — Леонид Слуцкий, его поддержали 2,13% избирателей. Николай Харитонов набрал 1,91% голосов, Владислав Даванков — 1,39%. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html

луганская народная республика

россия

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в честь победы Путина на выборах президента В Луганске проходит автопробег по случаю победы на выборах действующего президента России Владимира Путина 2024-03-18T15:19 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, луганская народная республика, россия, владимир путин, луганск