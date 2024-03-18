https://ria.ru/20240318/ataki-1933931273.html

Матвиенко заявила о мощных попытках манипулирования избирателями

Матвиенко заявила о мощных попытках манипулирования избирателями - РИА Новости, 18.03.2024

Матвиенко заявила о мощных попытках манипулирования избирателями

Россия фиксировала миллионы атак на свои сайты и системы в ходе выборов президента РФ, шло мощное манипулирование избирателями в социальных сетях, заявила... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:56

2024-03-18T10:56

2024-03-18T11:13

выборы президента россии — 2024

политика

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия фиксировала миллионы атак на свои сайты и системы в ходе выборов президента РФ, шло мощное манипулирование избирателями в социальных сетях, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Вмешательство было мощное, беспрецедентное и далеко на подступах до начала выборов. Мы это видели, мы это отслеживали - прежде всего, информационные атаки. Не сотни тысяч, а миллионы было атак на наши сайты, на нашу систему, но ничего у них из этого не получилось. Мы видели, какой мощное манипулирование шло нашими гражданами в социальных сетях, какие акции предлагали организовать", - сказала Матвиенко журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, валентина матвиенко