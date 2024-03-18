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Матвиенко заявила о мощных попытках манипулирования избирателями
Матвиенко заявила о мощных попытках манипулирования избирателями - РИА Новости, 18.03.2024
Матвиенко заявила о мощных попытках манипулирования избирателями
Россия фиксировала миллионы атак на свои сайты и системы в ходе выборов президента РФ, шло мощное манипулирование избирателями в социальных сетях, заявила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:56
2024-03-18T10:56
2024-03-18T11:13
выборы президента россии — 2024
политика
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия фиксировала миллионы атак на свои сайты и системы в ходе выборов президента РФ, шло мощное манипулирование избирателями в социальных сетях, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Вмешательство было мощное, беспрецедентное и далеко на подступах до начала выборов. Мы это видели, мы это отслеживали - прежде всего, информационные атаки. Не сотни тысяч, а миллионы было атак на наши сайты, на нашу систему, но ничего у них из этого не получилось. Мы видели, какой мощное манипулирование шло нашими гражданами в социальных сетях, какие акции предлагали организовать", - сказала Матвиенко журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, валентина матвиенко
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила о мощных попытках манипулирования избирателями
Матвиенко: были миллионы атак на сайты и систему на выборах президента
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия фиксировала миллионы атак на свои сайты и системы в ходе выборов президента РФ, шло мощное манипулирование избирателями в социальных сетях, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вмешательство было мощное, беспрецедентное и далеко на подступах до начала выборов. Мы это видели, мы это отслеживали - прежде всего, информационные атаки. Не сотни тысяч, а миллионы было атак на наши сайты, на нашу систему, но ничего у них из этого не получилось. Мы видели, какой мощное манипулирование шло нашими гражданами в социальных сетях, какие акции предлагали организовать", - сказала Матвиенко
журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
Запад и Киев сделали все для победы Путина