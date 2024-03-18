Рейтинг@Mail.ru
Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 18.03.2024 (обновлено: 21:33 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ataka-1934114256.html
Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области
Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2024
Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области
Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:25
2024-03-18T21:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921319210_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_581a01fd001188f2da01316ddc7cbfda.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что около 17.10 мск три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью."Бандформирования киевского режима пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и квадракоптерами одно из предприятий в Белгородской области... Росгвардейцы обнаружили беспилотники и применили специальные средства борьбы с ними. Летательные аппараты, начинённые взрывчатыми веществами, потеряли управление, рухнули на землю и сдетонировали. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921319210_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fd408ea922bc54e8fb5ce285e08e12d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Россия
Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области

Росгвардейцы уничтожили БПЛА, пытавшиеся атаковать предприятие под Белгородом

© РИА НовостиЖелезобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
© РИА Новости
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что около 17.10 мск три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью.
"Бандформирования киевского режима пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и квадракоптерами одно из предприятий в Белгородской области... Росгвардейцы обнаружили беспилотники и применили специальные средства борьбы с ними. Летательные аппараты, начинённые взрывчатыми веществами, потеряли управление, рухнули на землю и сдетонировали. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала