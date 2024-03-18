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Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области
Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2024
Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области
Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:25
2024-03-18T21:25
2024-03-18T21:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что около 17.10 мск три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью."Бандформирования киевского режима пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и квадракоптерами одно из предприятий в Белгородской области... Росгвардейцы обнаружили беспилотники и применили специальные средства борьбы с ними. Летательные аппараты, начинённые взрывчатыми веществами, потеряли управление, рухнули на землю и сдетонировали. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Россия
Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области
Росгвардейцы уничтожили БПЛА, пытавшиеся атаковать предприятие под Белгородом