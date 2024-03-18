https://ria.ru/20240318/ataka-1934114256.html

Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области

Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2024

Росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области

Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:25

2024-03-18T21:25

2024-03-18T21:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что около 17.10 мск три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью."Бандформирования киевского режима пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и квадракоптерами одно из предприятий в Белгородской области... Росгвардейцы обнаружили беспилотники и применили специальные средства борьбы с ними. Летательные аппараты, начинённые взрывчатыми веществами, потеряли управление, рухнули на землю и сдетонировали. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия