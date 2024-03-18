https://ria.ru/20240318/arest-1934116469.html
В Махачкале заочно арестовали двух мужчин, воюющих за ВСУ
В Махачкале заочно арестовали двух мужчин, воюющих за ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
В Махачкале заочно арестовали двух мужчин, воюющих за ВСУ
Суд в Махачкале заочно арестовал двоих обвиняемых в государственной измене жителей Дагестана, которые участвуют в специальной военной операции на стороне... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:41
2024-03-18T21:41
2024-03-18T21:44
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МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Суд в Махачкале заочно арестовал двоих обвиняемых в государственной измене жителей Дагестана, которые участвуют в специальной военной операции на стороне вооруженных сил Украины в качестве иностранных наемников, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. "В Советский районный суд города Махачкалы поступили ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум уроженцам Республики Дагестан, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена – переход на сторону противника). Согласно постановлениям суда от 18 марта 2024 года, с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента их фактического задержания обвиняемые будут заключены под стражу сроком на два месяца", – сообщила Мамаева. По данным следствия, в 2012 и 2017 годах мужчины покинули Россию и перебрались на Украину. Там они в феврале 2023 года "в целях противостояния Вооруженным силам РФ в проводимой на Украине специальной военной операции" вступили в состав структурного подразделения добровольческого военного формирования иностранных наемников ВСУ и до сих пор принимают участие в боевых действиях. Постановлениями управления ФСБ России по Дагестану обвиняемые были объявлены в международный розыск.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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происшествия, россия, махачкала, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Махачкала, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Махачкале заочно арестовали двух мужчин, воюющих за ВСУ
Суд в Махачкале заочно арестовал двух мужчин, воюющих на стороне ВСУ