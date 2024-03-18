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В Брянской области арестовали мужчину, пришедшего с зеленкой на выборы - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:59 18.03.2024 (обновлено: 17:16 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/arest-1934062700.html
В Брянской области арестовали мужчину, пришедшего с зеленкой на выборы
В Брянской области арестовали мужчину, пришедшего с зеленкой на выборы - РИА Новости, 18.03.2024
В Брянской области арестовали мужчину, пришедшего с зеленкой на выборы
Унечский районный суд Брянской области отправил под арест на 13 суток мужчину за хулиганство на выборах, он признался, что планировал вылить бутылку лимонада с... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:59
2024-03-18T17:16
нижний новгород
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
выборы президента россии — 2024
брянская область
унечский район
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Унечский районный суд Брянской области отправил под арест на 13 суток мужчину за хулиганство на выборах, он признался, что планировал вылить бутылку лимонада с зеленкой в урну с бюллетенями, чтобы погасить кредит, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области."Унечский районный суд признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах)", – говорится в сообщении.По данным суда, правонарушитель проголосовал на одном из избирательных участков Унечского района, после чего стал "нецензурно выражаться, вызывающе себя вести", не реагируя на просьбы прекратить эти действия. Уточняется, что при задержании у него была обнаружена бутылка с жидкостью зеленого цвета."В суде фигурант дела вину признал и пояснил, что в бутылке был лимонад, который он разбавил зеленкой, планируя вылить эту смесь в урну с бюллетенями, чтобы погасить банковский кредит по указанию звонивших ему лиц, представившихся сотрудниками полиции и банка", – указано в сообщении.Виновному назначено наказание в виде 13 суток административного ареста, добавили в суде.Ранее председатель избиркома Брянской области Елена Анненкова в ходе видеосвязи с ЦИК РФ сообщила, что на избирательных участках в регионе были пресечены попытки вылить зеленку в урну для голосования и вынести бюллетени.
https://ria.ru/20240318/arest-1933895321.html
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нижний новгород, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, брянская область, унечский район
Нижний Новгород, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Выборы президента России — 2024, Брянская область, Унечский район
В Брянской области арестовали мужчину, пришедшего с зеленкой на выборы

Суд Брянской области арестовал мужчину, пришедшего с зеленкой на выборы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Унечский районный суд Брянской области отправил под арест на 13 суток мужчину за хулиганство на выборах, он признался, что планировал вылить бутылку лимонада с зеленкой в урну с бюллетенями, чтобы погасить кредит, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"Унечский районный суд признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах)", – говорится в сообщении.
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Вчера, 07:32
По данным суда, правонарушитель проголосовал на одном из избирательных участков Унечского района, после чего стал "нецензурно выражаться, вызывающе себя вести", не реагируя на просьбы прекратить эти действия. Уточняется, что при задержании у него была обнаружена бутылка с жидкостью зеленого цвета.
"В суде фигурант дела вину признал и пояснил, что в бутылке был лимонад, который он разбавил зеленкой, планируя вылить эту смесь в урну с бюллетенями, чтобы погасить банковский кредит по указанию звонивших ему лиц, представившихся сотрудниками полиции и банка", – указано в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Вчера, 13:01
Виновному назначено наказание в виде 13 суток административного ареста, добавили в суде.
Ранее председатель избиркома Брянской области Елена Анненкова в ходе видеосвязи с ЦИК РФ сообщила, что на избирательных участках в регионе были пресечены попытки вылить зеленку в урну для голосования и вынести бюллетени.
Залитые зеленкой бюллетени - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024Нижний НовгородРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияБрянская областьУнечский район
 
 
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