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Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:01 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/arest-1934001934.html
Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест
Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест - РИА Новости, 18.03.2024
Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест мужчину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:01
2024-03-18T14:01
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест мужчину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. "Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Денисова В.Н. удовлетворено", - сказано в карточке дела. По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), наказание по которой составляет, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет. Ранее в Москве по этой статье арестовали женщину, вылившую в урну для голосования зеленку. Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html
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происшествия, москва, украина, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Украина, Россия, Элла Памфилова
Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест мужчину, пытавшегося помешать выборам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у дома в Москве
Автомобиль полиции у дома в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль полиции у дома в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест мужчину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.
«
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Денисова В.Н. удовлетворено", - сказано в карточке дела.
Заседание Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Памфилова рассказала, откуда поступали указания портить бюллетени
16 марта, 17:23
По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), наказание по которой составляет, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее в Москве по этой статье арестовали женщину, вылившую в урну для голосования зеленку.
Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
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Выборы президента России — 2024ПроисшествияМоскваУкраинаРоссияЭлла Памфилова
 
 
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