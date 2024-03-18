https://ria.ru/20240318/arest-1934001934.html
Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест
Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест - РИА Новости, 18.03.2024
Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест мужчину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:01
2024-03-18T14:01
2024-03-18T14:01
выборы президента россии — 2024
происшествия
москва
украина
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594849093_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_bf8a8abefe8c88d8105661fc4ff3f613.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест мужчину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. "Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Денисова В.Н. удовлетворено", - сказано в карточке дела. По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), наказание по которой составляет, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет. Ранее в Москве по этой статье арестовали женщину, вылившую в урну для голосования зеленку. Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html
https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html
москва
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594849093_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7bf5ca3324574c36e309464712b65976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, украина, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Украина, Россия, Элла Памфилова
Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест
Суд в Москве отправил под домашний арест мужчину, пытавшегося помешать выборам