https://ria.ru/20240318/arest-1934001934.html

Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест

Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест - РИА Новости, 18.03.2024

Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест мужчину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:01

2024-03-18T14:01

2024-03-18T14:01

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест мужчину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. "Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Денисова В.Н. удовлетворено", - сказано в карточке дела. По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), наказание по которой составляет, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет. Ранее в Москве по этой статье арестовали женщину, вылившую в урну для голосования зеленку. Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

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