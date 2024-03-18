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В Югре женщину арестовали за попытку поджога ящика для голосования

В Югре женщину арестовали за попытку поджога ящика для голосования - РИА Новости, 18.03.2024

В Югре женщину арестовали за попытку поджога ящика для голосования

Когалымский городской суд (ХМАО) на два месяца арестовал местную жительницу за попытку поджога ящика для голосования на одном из избирательных участков в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:01

2024-03-18T13:01

2024-03-18T13:01

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Когалымский городской суд (ХМАО) на два месяца арестовал местную жительницу за попытку поджога ящика для голосования на одном из избирательных участков в Когалыме на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста до 15 мая", – сказала собеседница агентства. По данным окружного избиркома, 15 марта женщина при помощи бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Бюллетени и технологическое оборудование не были повреждены, пострадавших нет, отмечали в ведомстве. После инцидента югорские следователи возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), женщину задержали. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, когалым, украина, элла памфилова, whatsapp inc., viber