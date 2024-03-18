Красноярку, облившую зеленкой избирательную урну, арестовали на два месяца
В Красноярском крае арестовали женщину, облившую зеленкой избирательную урну
суд. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Курагинский районный суд заключил под стражу местную жительницу, которая облила зеленкой свой бюллетень и урну для голосования, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу. Женщина, находясь на избирательном участке, при голосовании разлила зеленку на свой бюллетень и крышку избирательной урны. Ее вовремя остановили, бюллетени, находившиеся в урне, не были испорчены. Подозреваемая была задержана. По факту происшествия на избирательном участке возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 141 УК РФ (покушение на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
"Суд заключил женщину под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.