https://ria.ru/20240318/antonov-1933958516.html

В России завели дело на члена польской НПО Антонова, сообщил источник

В России завели дело на члена польской НПО Антонова, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024

В России завели дело на члена польской НПО Антонова, сообщил источник

Уголовное дело об участии в террористическом сообществе заведено на члена участника признанного нежелательным в РФ "Съезда народных депутатов" Сергея Антонова,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:00

2024-03-18T12:00

2024-03-18T12:13

россия

польша

удмуртская республика (удмуртия)

илья пономарев

госдума рф

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Уголовное дело об участии в террористическом сообществе заведено на члена участника признанного нежелательным в РФ "Съезда народных депутатов" Сергея Антонова, который является соратником беглого иноагента, экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Следственным отделом УФСБ по Удмуртской республике возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК РФ в отношении участника так называемого "Съезда народных депутатов" Сергея Антонова, который сам возглавляет нежелательную организацию "Комитет 2024". Этот комитет успел прославиться тем, что массово направляет в государственные органы обращения о якобы "нелегитимости" проводимой выборной кампании, а также действующих органов власти и необходимости уголовного преследования их представителей", - сказал собеседник агентства.В феврале районный суд в Ижевске заочно оштрафовал Антонова на 10 тысяч рублей за причастность к деятельности нежелательной организации.По данным источника, с осени 2022 года Антонов (1978 года рождения) находился на территории Польши, где вступил и по настоящее время принимает участие в составе сообщества в деятельности незарегистрированной иностранной НПО "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych"), на данный момент сведений о нахождении Антонова в России нет. Генпрокуратура РФ признала СНД нежелательной организацией, она внесена в соответствующий реестр.Собеседник агентства добавил, что в состав СНД входит неустановленное лицо с позывным "Цезарь" - представитель признанного в России террористическим "Легиона "Свобода России", целью которого является осуществление террористической деятельности, насильственный захват и удержание власти в нарушение Конституции РФ. В феврале ФСБ сообщала, что в "Легионе "Свобода России" состоит и Пономарев*, против которого возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене.Антонов в 2022 году выдвигался от "Партии возрождения России" на выборах главы Удмуртии, но затем снял свою кандидатуру. В 2020-м дважды баллотировался на муниципальных выборах от "Коммунистов России" в Воткинске и Можге.Пономарев* - один из руководителей "Съезда народных депутатов", который прошел в Польше в 2022 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240204/ponomarev-1925359040.html

https://ria.ru/20231103/ponomarev-1907124167.html

россия

польша

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, удмуртская республика (удмуртия), илья пономарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)