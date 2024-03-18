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В России завели дело на члена польской НПО Антонова, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
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12:00 18.03.2024 (обновлено: 12:13 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/antonov-1933958516.html
В России завели дело на члена польской НПО Антонова, сообщил источник
В России завели дело на члена польской НПО Антонова, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
В России завели дело на члена польской НПО Антонова, сообщил источник
Уголовное дело об участии в террористическом сообществе заведено на члена участника признанного нежелательным в РФ "Съезда народных депутатов" Сергея Антонова,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:00
2024-03-18T12:13
россия
польша
удмуртская республика (удмуртия)
илья пономарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Уголовное дело об участии в террористическом сообществе заведено на члена участника признанного нежелательным в РФ "Съезда народных депутатов" Сергея Антонова, который является соратником беглого иноагента, экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Следственным отделом УФСБ по Удмуртской республике возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК РФ в отношении участника так называемого "Съезда народных депутатов" Сергея Антонова, который сам возглавляет нежелательную организацию "Комитет 2024". Этот комитет успел прославиться тем, что массово направляет в государственные органы обращения о якобы "нелегитимости" проводимой выборной кампании, а также действующих органов власти и необходимости уголовного преследования их представителей", - сказал собеседник агентства.В феврале районный суд в Ижевске заочно оштрафовал Антонова на 10 тысяч рублей за причастность к деятельности нежелательной организации.По данным источника, с осени 2022 года Антонов (1978 года рождения) находился на территории Польши, где вступил и по настоящее время принимает участие в составе сообщества в деятельности незарегистрированной иностранной НПО "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych"), на данный момент сведений о нахождении Антонова в России нет. Генпрокуратура РФ признала СНД нежелательной организацией, она внесена в соответствующий реестр.Собеседник агентства добавил, что в состав СНД входит неустановленное лицо с позывным "Цезарь" - представитель признанного в России террористическим "Легиона "Свобода России", целью которого является осуществление террористической деятельности, насильственный захват и удержание власти в нарушение Конституции РФ. В феврале ФСБ сообщала, что в "Легионе "Свобода России" состоит и Пономарев*, против которого возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене.Антонов в 2022 году выдвигался от "Партии возрождения России" на выборах главы Удмуртии, но затем снял свою кандидатуру. В 2020-м дважды баллотировался на муниципальных выборах от "Коммунистов России" в Воткинске и Можге.Пономарев* - один из руководителей "Съезда народных депутатов", который прошел в Польше в 2022 году.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240204/ponomarev-1925359040.html
https://ria.ru/20231103/ponomarev-1907124167.html
россия
польша
удмуртская республика (удмуртия)
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россия, польша, удмуртская республика (удмуртия), илья пономарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Польша, Удмуртская Республика (Удмуртия), Илья Пономарев, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России завели дело на члена польской НПО Антонова, сообщил источник

Источник: завели дело по террористической статье на соратника Пономарева

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Уголовное дело об участии в террористическом сообществе заведено на члена участника признанного нежелательным в РФ "Съезда народных депутатов" Сергея Антонова, который является соратником беглого иноагента, экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Следственным отделом УФСБ по Удмуртской республике возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК РФ в отношении участника так называемого "Съезда народных депутатов" Сергея Антонова, который сам возглавляет нежелательную организацию "Комитет 2024". Этот комитет успел прославиться тем, что массово направляет в государственные органы обращения о якобы "нелегитимости" проводимой выборной кампании, а также действующих органов власти и необходимости уголовного преследования их представителей", - сказал собеседник агентства.
В феврале районный суд в Ижевске заочно оштрафовал Антонова на 10 тысяч рублей за причастность к деятельности нежелательной организации.
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене
4 февраля, 19:51
По данным источника, с осени 2022 года Антонов (1978 года рождения) находился на территории Польши, где вступил и по настоящее время принимает участие в составе сообщества в деятельности незарегистрированной иностранной НПО "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych"), на данный момент сведений о нахождении Антонова в России нет. Генпрокуратура РФ признала СНД нежелательной организацией, она внесена в соответствующий реестр.
Собеседник агентства добавил, что в состав СНД входит неустановленное лицо с позывным "Цезарь" - представитель признанного в России террористическим "Легиона "Свобода России", целью которого является осуществление террористической деятельности, насильственный захват и удержание власти в нарушение Конституции РФ. В феврале ФСБ сообщала, что в "Легионе "Свобода России" состоит и Пономарев*, против которого возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене.
Антонов в 2022 году выдвигался от "Партии возрождения России" на выборах главы Удмуртии, но затем снял свою кандидатуру. В 2020-м дважды баллотировался на муниципальных выборах от "Коммунистов России" в Воткинске и Можге.
Пономарев* - один из руководителей "Съезда народных депутатов", который прошел в Польше в 2022 году.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Илья Пономарев* (иноагент) - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Источник: беглый депутат Пономарев* избежал наказания за ДТП в Киеве
3 ноября 2023, 11:10
 
РоссияПольшаУдмуртская Республика (Удмуртия)Илья ПономаревГосдума РФГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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