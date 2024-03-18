https://ria.ru/20240318/antonov-1933888509.html

Антонов направит властям США жалобу по обеспечению безопасности на выборах

Антонов направит властям США жалобу по обеспечению безопасности на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Антонов направит властям США жалобу по обеспечению безопасности на выборах

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:31

2024-03-18T05:31

2024-03-18T05:31

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России. "В понедельник мы направим соответствующую ноту и при случае выразим самые жесточайший протест по вопросу обеспечения безопасности российского посольства", - сказал Антонов журналистам. Как заявил Антонов, "секретная служба позволила предателям блокировать вход в российское посольство и создать помехи российским гражданам".

https://ria.ru/20240318/antonov-1933886381.html

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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, в мире