https://ria.ru/20240318/antonov-1933888509.html
Антонов направит властям США жалобу по обеспечению безопасности на выборах
Антонов направит властям США жалобу по обеспечению безопасности на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Антонов направит властям США жалобу по обеспечению безопасности на выборах
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:31
2024-03-18T05:31
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России. "В понедельник мы направим соответствующую ноту и при случае выразим самые жесточайший протест по вопросу обеспечения безопасности российского посольства", - сказал Антонов журналистам. Как заявил Антонов, "секретная служба позволила предателям блокировать вход в российское посольство и создать помехи российским гражданам".
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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Анатолий Антонов, В мире
Антонов направит властям США жалобу по обеспечению безопасности на выборах
Антонов пожалуется властям США на обеспечение безопасности на выборах президента
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России.
"В понедельник мы направим соответствующую ноту и при случае выразим самые жесточайший протест по вопросу обеспечения безопасности российского посольства", - сказал Антонов журналистам.
Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина
Как заявил Антонов, "секретная служба позволила предателям блокировать вход в российское посольство и создать помехи российским гражданам".