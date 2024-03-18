https://ria.ru/20240318/altay-1933891432.html

Итоговая явка на выборах в Республике Алтай составила 71,28 процента

Итоговая явка на выборах в Республике Алтай составила 71,28 процента - РИА Новости, 18.03.2024

Итоговая явка на выборах в Республике Алтай составила 71,28 процента

Итоговая явка на выборах президента РФ в Республике Алтай составила 71,28%, это на 6,51 процентного пункта больше, чем на прошлых выборах главы государства. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T06:17

2024-03-18T06:17

2024-03-18T06:17

республика алтай

политика

россия

николай харитонов

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

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БАРНАУЛ, 18 мар - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Республике Алтай составила 71,28%, это на 6,51 процентного пункта больше, чем на прошлых выборах главы государства. "Итоговая явка на выборах президента РФ в Республике Алтай составила 71,28%. Действующий глава государства Владимир Владимирович Путин получил поддержку 86,49% избирателей… В выборах приняли участие более 113,8 тысячи избирателей", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. Он отметил, что Николай Харитонов получил поддержку 5,63% избирателей, Владислав Даванков – 3,43%, Леонид Слуцкий – 2,73%. В Республике Алтай в течение трех дней голосования на выборах президента работали 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрированы 163 584 избирателей. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка тогда в Республике Алтай составила 64,77%.

https://ria.ru/20240318/yakutiya-1933882155.html

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республика алтай, политика, россия, николай харитонов, владислав даванков, леонид слуцкий (политик)