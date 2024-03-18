https://ria.ru/20240318/algoritm_zhirinovskiy-1933884887.html

Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах

Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах - РИА Новости, 18.03.2024

Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах

Политический алгоритм "Жириновский" сообщил РИА Новости, что рекордная явка на выборах президента означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T04:35

2024-03-18T04:35

2024-03-18T04:41

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_868:789:3051:2017_1920x0_80_0_0_6ab16c6098adf3e76b4d4cf11c2364d9.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Политический алгоритм "Жириновский" сообщил РИА Новости, что рекордная явка на выборах президента означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население. "Прежде всего, я очень рад рекордной явке на этих выборах. Она означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население, как у некоторых! С таким народом нас никому не сломить и не заляпать грязью!", - сообщил "Жириновский" При этом он отметил, что важно не только выбирать президента, но так же массово приходить на все без исключения выборы. "Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлёвских звёзд и до тропинки у дома!" - добавил он. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск.

https://ria.ru/20240208/kartina-1926246464.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, элла памфилова