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Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
04:35 18.03.2024 (обновлено: 04:41 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/algoritm_zhirinovskiy-1933884887.html
Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах
Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах - РИА Новости, 18.03.2024
Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах
Политический алгоритм "Жириновский" сообщил РИА Новости, что рекордная явка на выборах президента означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:35
2024-03-18T04:41
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Политический алгоритм "Жириновский" сообщил РИА Новости, что рекордная явка на выборах президента означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население. "Прежде всего, я очень рад рекордной явке на этих выборах. Она означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население, как у некоторых! С таким народом нас никому не сломить и не заляпать грязью!", - сообщил "Жириновский" При этом он отметил, что важно не только выбирать президента, но так же массово приходить на все без исключения выборы. "Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлёвских звёзд и до тропинки у дома!" - добавил он. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск.
https://ria.ru/20240208/kartina-1926246464.html
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах

ИИ "Жириновский": высокая явка на выборах означает, что Россия - сильный народ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Политический алгоритм "Жириновский" сообщил РИА Новости, что рекордная явка на выборах президента означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население.
"Прежде всего, я очень рад рекордной явке на этих выборах. Она означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население, как у некоторых! С таким народом нас никому не сломить и не заляпать грязью!", - сообщил "Жириновский"
Презентация нейросети Жириновский
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При этом он отметил, что важно не только выбирать президента, но так же массово приходить на все без исключения выборы.
"Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлёвских звёзд и до тропинки у дома!" - добавил он.
Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск.
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
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