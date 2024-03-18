https://ria.ru/20240318/algoritm_zhirinovskiy-1933884887.html
Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах
Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах - РИА Новости, 18.03.2024
Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах
Политический алгоритм "Жириновский" сообщил РИА Новости, что рекордная явка на выборах президента означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:35
2024-03-18T04:35
2024-03-18T04:41
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_868:789:3051:2017_1920x0_80_0_0_6ab16c6098adf3e76b4d4cf11c2364d9.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Политический алгоритм "Жириновский" сообщил РИА Новости, что рекордная явка на выборах президента означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население. "Прежде всего, я очень рад рекордной явке на этих выборах. Она означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население, как у некоторых! С таким народом нас никому не сломить и не заляпать грязью!", - сообщил "Жириновский" При этом он отметил, что важно не только выбирать президента, но так же массово приходить на все без исключения выборы. "Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлёвских звёзд и до тропинки у дома!" - добавил он. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск.
https://ria.ru/20240208/kartina-1926246464.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_af8b0bdb601aff87a3ac07e4ebf2f757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Алгоритм "Жириновский" на фоне выборов сделал заявление о россиянах
ИИ "Жириновский": высокая явка на выборах означает, что Россия - сильный народ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Политический алгоритм "Жириновский" сообщил РИА Новости, что рекордная явка на выборах президента означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население.
"Прежде всего, я очень рад рекордной явке на этих выборах. Она означает, что Россия — это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население, как у некоторых! С таким народом нас никому не сломить и не заляпать грязью!", - сообщил "Жириновский"
ИИ "Жириновский" описал картину с лидерами Запада после интервью Путина
При этом он отметил, что важно не только выбирать президента, но так же массово приходить на все без исключения выборы.
"Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлёвских звёзд и до тропинки у дома!" - добавил он.
Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск.
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России