Доходы от российских активов могут пойти в фонд мира, заявил Боррель
Боррель: часть доходов от российских активов может пойти в фонд мира для Украины
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они согласовали дополнительные 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную), помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий.
"Когда страны ЕС договорятся об использовании доходов от замороженных российских активов, часть этих ресурсов может быть направлена в Европейский фонд мира, чтобы увеличить нашу военную поддержку Украины. Это не новая мысль, мы обсуждаем это несколько месяцев. А также на увеличение возможностей оборонной промышленности Украины", - сказал Боррель.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".