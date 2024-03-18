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Доходы от российских активов могут пойти в фонд мира, заявил Боррель - РИА Новости, 18.03.2024
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23:47 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/aktivy-1934126360.html
Доходы от российских активов могут пойти в фонд мира, заявил Боррель
Доходы от российских активов могут пойти в фонд мира, заявил Боррель - РИА Новости, 18.03.2024
Доходы от российских активов могут пойти в фонд мира, заявил Боррель
Часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:47
2024-03-18T23:47
россия
украина
киев
жозеп боррель
антон силуанов
сергей лавров
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они согласовали дополнительные 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную), помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий. "Когда страны ЕС договорятся об использовании доходов от замороженных российских активов, часть этих ресурсов может быть направлена в Европейский фонд мира, чтобы увеличить нашу военную поддержку Украины. Это не новая мысль, мы обсуждаем это несколько месяцев. А также на увеличение возможностей оборонной промышленности Украины", - сказал Боррель. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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россия, украина, киев, жозеп боррель, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Доходы от российских активов могут пойти в фонд мира, заявил Боррель

Боррель: часть доходов от российских активов может пойти в фонд мира для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они согласовали дополнительные 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную), помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий.
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"Когда страны ЕС договорятся об использовании доходов от замороженных российских активов, часть этих ресурсов может быть направлена в Европейский фонд мира, чтобы увеличить нашу военную поддержку Украины. Это не новая мысль, мы обсуждаем это несколько месяцев. А также на увеличение возможностей оборонной промышленности Украины", - сказал Боррель.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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РоссияУкраинаКиевЖозеп БоррельАнтон СилуановСергей ЛавровЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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