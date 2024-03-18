https://ria.ru/20240318/aktivy-1934126360.html

Доходы от российских активов могут пойти в фонд мира, заявил Боррель

Доходы от российских активов могут пойти в фонд мира, заявил Боррель - РИА Новости, 18.03.2024

Доходы от российских активов могут пойти в фонд мира, заявил Боррель

Часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T23:47

2024-03-18T23:47

2024-03-18T23:47

россия

украина

киев

жозеп боррель

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они согласовали дополнительные 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную), помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий. "Когда страны ЕС договорятся об использовании доходов от замороженных российских активов, часть этих ресурсов может быть направлена в Европейский фонд мира, чтобы увеличить нашу военную поддержку Украины. Это не новая мысль, мы обсуждаем это несколько месяцев. А также на увеличение возможностей оборонной промышленности Украины", - сказал Боррель. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

https://ria.ru/20240306/aktivy-1931520529.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, жозеп боррель, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире