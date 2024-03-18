Рейтинг@Mail.ru
ЕС пока не принял решение по доходам от российских активов, заявил Боррель - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 18.03.2024 (обновлено: 23:43 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/aktivy-1934125996.html
ЕС пока не принял решение по доходам от российских активов, заявил Боррель
ЕС пока не принял решение по доходам от российских активов, заявил Боррель - РИА Новости, 18.03.2024
ЕС пока не принял решение по доходам от российских активов, заявил Боррель
Большинство глав МИД ЕС поддержали использование доходов от активов РФ для Украины, но единогласного окончательного решения пока нет, сообщил по итогам... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:40
2024-03-18T23:43
россия
украина
киев
жозеп боррель
радослав сикорский
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Большинство глав МИД ЕС поддержали использование доходов от активов РФ для Украины, но единогласного окончательного решения пока нет, сообщил по итогам министерского заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза приняли политическое решение о передаче Украине процентов от замороженных российских активов. Ранее Боррель заявлял, что рассчитывает на достижение министрами политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Киева. "Большинство стран ЕС поддерживают наше предложение, но еще остаются вопросы", - сказал он. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240306/aktivy-1931520529.html
https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, жозеп боррель, радослав сикорский, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Радослав Сикорский, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС пока не принял решение по доходам от российских активов, заявил Боррель

ЕС поддержал использование доходов от активов РФ для Украины, но решения еще нет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Большинство глав МИД ЕС поддержали использование доходов от активов РФ для Украины, но единогласного окончательного решения пока нет, сообщил по итогам министерского заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза приняли политическое решение о передаче Украине процентов от замороженных российских активов.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Кэмерон рассказал о возможности использовать замороженные российские активы
6 марта, 16:56
Ранее Боррель заявлял, что рассчитывает на достижение министрами политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Киева.
"Большинство стран ЕС поддерживают наше предложение, но еще остаются вопросы", - сказал он.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Киеве сделали заявление о конфискованных российских активах
4 марта, 15:55
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Украина угрожает развязать террор на Западе
4 марта, 08:00
 
РоссияУкраинаКиевЖозеп БоррельРадослав СикорскийЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала