ЕС пока не принял решение по доходам от российских активов, заявил Боррель
ЕС поддержал использование доходов от активов РФ для Украины, но решения еще нет
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Большинство глав МИД ЕС поддержали использование доходов от активов РФ для Украины, но единогласного окончательного решения пока нет, сообщил по итогам министерского заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза приняли политическое решение о передаче Украине процентов от замороженных российских активов.
Ранее Боррель заявлял, что рассчитывает на достижение министрами политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Киева.
"Большинство стран ЕС поддерживают наше предложение, но еще остаются вопросы", - сказал он.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".