https://ria.ru/20240318/aktivy-1933973858.html

В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов

В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов - РИА Новости, 18.03.2024

В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает, что главы МИД ЕС смогут в понедельник добиться политического консенсуса по использованию доходов от... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:48

2024-03-18T12:48

2024-03-18T12:55

россия

евросоюз

экономика

жозеп боррель

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает, что главы МИД ЕС смогут в понедельник добиться политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Киева."Я рассчитываю добиться окончательного политического согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов", - сказал Боррель журналистам перед началом очередного министерского совещания в Брюсселе. Он также уточнил, что "надеется на принятие политического решения, которое позволит использовать именно доходы от активов РФ, а не сами средства, для усиления возможностей по финансированию обороны Украины".После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, жозеп боррель, санкции в отношении россии