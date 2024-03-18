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ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
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11:40 18.03.2024 (обновлено: 12:20 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/agent-1933948595.html
ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму
ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму
Агент украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму с помощью самостоятельно изготовленной жидкости под названием... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:40
2024-03-18T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
симферополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Агент украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму с помощью самостоятельно изготовленной жидкости под названием "бандеросмузи", следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Ранее ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России 1999 года рождения, которая собиралась поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге по заданию украинских спецслужб, чтобы нарушить военные перевозки. У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. "Приветствую, друзья! Наш бандеросмузи готов. Завтра я его протестирую, но мне кажется, что всё будет хорошо", - говорит девушка, держа в руках бутылку из-под минералки, наполненную мутной жидкостью. Далее показано, как эта же бутылка горит на траве. Кроме того, задержанная рассказала историю своей вербовки. По её словам, неизвестный человек обратился к ней в Telegram и предложил подработать, занявшись "делом в формате закладок". Девушка призналась, что сначала отказалась, потому что подумала, что речь идёт о доставке наркотиков, но после того, как собеседник убедил её, что распространять нужно будет "просто листовки, просто картинки", согласилась. Затем не представившийся человек из Telegram попросил её связаться с "более высокопоставленным" лицом в Viber, что она и сделала. Тот назвался сотрудником СБУ. Девушка рассказала, что хотела убедиться, что разговаривает с настоящим сотрудником, на что он записал ей видео в украинской военной форме, но без лица. "Я тоже не знаю, как мы проскочили от темы закладок до темы коктейля Молотова … За те же закладки долларов 500, может быть, плюс-минус. За коктейль Молотова – 800-1000, плюс там ещё мне обещали дополнительное вознаграждение", - призналась она. Кроме того, она рассказала, после того, как протестировала зажигательную смесь, поняла, что практического эффекта она иметь не будет, и рассказала об этом своему украинскому куратору. Он, по словам девушки, ответил, что важно не это, а "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".
https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930091938.html
https://ria.ru/20240215/orel-1927586871.html
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симферополь
россия
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353
60
353
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Задержание агента украинских спецслужб в Крыму. Видео ФСБ РФ
Агент украинских спецслужб, которую поймали в Крыму при подготовке теракта на ж/д, планировала поджечь релейный шкаф при помощи "бандеросмузи". Видео публикует ФСБ.
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безопасность, симферополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Симферополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму

Украинский агент хотела поджечь релейный шкаф в Крыму с помощью "бандеросмузи"

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Агент украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму с помощью самостоятельно изготовленной жидкости под названием "бандеросмузи", следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Ранее ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России 1999 года рождения, которая собиралась поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге по заданию украинских спецслужб, чтобы нарушить военные перевозки. У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
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"Приветствую, друзья! Наш бандеросмузи готов. Завтра я его протестирую, но мне кажется, что всё будет хорошо", - говорит девушка, держа в руках бутылку из-под минералки, наполненную мутной жидкостью. Далее показано, как эта же бутылка горит на траве.
Кроме того, задержанная рассказала историю своей вербовки. По её словам, неизвестный человек обратился к ней в Telegram и предложил подработать, занявшись "делом в формате закладок". Девушка призналась, что сначала отказалась, потому что подумала, что речь идёт о доставке наркотиков, но после того, как собеседник убедил её, что распространять нужно будет "просто листовки, просто картинки", согласилась.
Затем не представившийся человек из Telegram попросил её связаться с "более высокопоставленным" лицом в Viber, что она и сделала. Тот назвался сотрудником СБУ. Девушка рассказала, что хотела убедиться, что разговаривает с настоящим сотрудником, на что он записал ей видео в украинской военной форме, но без лица.
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"Я тоже не знаю, как мы проскочили от темы закладок до темы коктейля Молотова … За те же закладки долларов 500, может быть, плюс-минус. За коктейль Молотова – 800-1000, плюс там ещё мне обещали дополнительное вознаграждение", - призналась она.
Кроме того, она рассказала, после того, как протестировала зажигательную смесь, поняла, что практического эффекта она иметь не будет, и рассказала об этом своему украинскому куратору. Он, по словам девушки, ответил, что важно не это, а "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСимферопольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Крым
 
 
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