https://ria.ru/20240318/agent-1933948595.html

ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму

ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024

ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму

Агент украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму с помощью самостоятельно изготовленной жидкости под названием... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:40

2024-03-18T11:40

2024-03-18T12:20

специальная военная операция на украине

безопасность

симферополь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Агент украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму с помощью самостоятельно изготовленной жидкости под названием "бандеросмузи", следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Ранее ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России 1999 года рождения, которая собиралась поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге по заданию украинских спецслужб, чтобы нарушить военные перевозки. У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. "Приветствую, друзья! Наш бандеросмузи готов. Завтра я его протестирую, но мне кажется, что всё будет хорошо", - говорит девушка, держа в руках бутылку из-под минералки, наполненную мутной жидкостью. Далее показано, как эта же бутылка горит на траве. Кроме того, задержанная рассказала историю своей вербовки. По её словам, неизвестный человек обратился к ней в Telegram и предложил подработать, занявшись "делом в формате закладок". Девушка призналась, что сначала отказалась, потому что подумала, что речь идёт о доставке наркотиков, но после того, как собеседник убедил её, что распространять нужно будет "просто листовки, просто картинки", согласилась. Затем не представившийся человек из Telegram попросил её связаться с "более высокопоставленным" лицом в Viber, что она и сделала. Тот назвался сотрудником СБУ. Девушка рассказала, что хотела убедиться, что разговаривает с настоящим сотрудником, на что он записал ей видео в украинской военной форме, но без лица. "Я тоже не знаю, как мы проскочили от темы закладок до темы коктейля Молотова … За те же закладки долларов 500, может быть, плюс-минус. За коктейль Молотова – 800-1000, плюс там ещё мне обещали дополнительное вознаграждение", - призналась она. Кроме того, она рассказала, после того, как протестировала зажигательную смесь, поняла, что практического эффекта она иметь не будет, и рассказала об этом своему украинскому куратору. Он, по словам девушки, ответил, что важно не это, а "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".

https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930091938.html

https://ria.ru/20240215/orel-1927586871.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

симферополь

россия

республика крым

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Задержание агента украинских спецслужб в Крыму. Видео ФСБ РФ Агент украинских спецслужб, которую поймали в Крыму при подготовке теракта на ж/д, планировала поджечь релейный шкаф при помощи "бандеросмузи". Видео публикует ФСБ. 2024-03-18T11:40 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, симферополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым