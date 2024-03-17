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Количество жалоб в ходе проведения выборов в Москве было незначительным
Количество жалоб в ходе проведения выборов в Москве было незначительным - РИА Новости, 17.03.2024
Количество жалоб в ходе проведения выборов в Москве было незначительным
Количество жалоб в ходе проведения выборов президента РФ в Москве очень незначительное, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:45
2024-03-17T20:45
2024-03-17T20:53
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Количество жалоб в ходе проведения выборов президента РФ в Москве очень незначительное, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице Вадим Ковалев."Количество жалоб в Москве (при проведении выборов президента РФ - ред.) было очень незначительным", - сказал Ковалев.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, а также постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия
Количество жалоб в ходе проведения выборов в Москве было незначительным
Штаб: количество жалоб в ходе проведения выборов в Москве было незначительным
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Количество жалоб в ходе проведения выборов президента РФ в Москве очень незначительное, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице Вадим Ковалев.
«
"Количество жалоб в Москве (при проведении выборов президента РФ - ред.) было очень незначительным", - сказал Ковалев.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, а также постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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