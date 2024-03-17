https://ria.ru/20240317/zhaloby-1933788059.html

Количество жалоб в ходе проведения выборов в Москве было незначительным

Количество жалоб в ходе проведения выборов в Москве было незначительным - РИА Новости, 17.03.2024

Количество жалоб в ходе проведения выборов в Москве было незначительным

Количество жалоб в ходе проведения выборов президента РФ в Москве очень незначительное, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:45

2024-03-17T20:45

2024-03-17T20:53

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933553803_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_34ab705489a24c8b0966976bcaaf5a12.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Количество жалоб в ходе проведения выборов президента РФ в Москве очень незначительное, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице Вадим Ковалев."Количество жалоб в Москве (при проведении выборов президента РФ - ред.) было очень незначительным", - сказал Ковалев.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, а также постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.

https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933541720.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, россия