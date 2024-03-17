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Москалькова сообщила, что жалоб на выборах в этом году меньше, чем в 2018-м - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:11 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/zhaloby-1933724221.html
Москалькова сообщила, что жалоб на выборах в этом году меньше, чем в 2018-м
Москалькова сообщила, что жалоб на выборах в этом году меньше, чем в 2018-м - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова сообщила, что жалоб на выборах в этом году меньше, чем в 2018-м
Жалоб на выборах президента РФ в этом году фиксируется меньше, чем на выборах главы государства в 2018 году, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:11
2024-03-17T16:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Жалоб на выборах президента РФ в этом году фиксируется меньше, чем на выборах главы государства в 2018 году, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Фиксируем меньше жалоб", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, фиксируется меньше или больше жалоб в целом по сравнению с прошлыми выборами президента.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933723482.html
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политика, россия, татьяна москалькова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова сообщила, что жалоб на выборах в этом году меньше, чем в 2018-м

Москалькова: жалоб на выборах президента России в этом году меньше, чем в 2018-м

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Жалоб на выборах президента РФ в этом году фиксируется меньше, чем на выборах главы государства в 2018 году, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Фиксируем меньше жалоб", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, фиксируется меньше или больше жалоб в целом по сравнению с прошлыми выборами президента.
Мужчина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Москалькова рассказала об участии иностранных омбудсменов в выборах
Вчера, 16:07
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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