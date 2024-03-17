https://ria.ru/20240317/zelenskiy-1933595779.html

Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского

Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского - РИА Новости, 17.03.2024

Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что время, которое западные страны отвели... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:02

2024-03-17T08:02

2024-03-17T08:02

в мире

россия

владимир зеленский

унвер сель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что время, которое западные страны отвели Владимиру Зеленского для управления Украиной, подходит к концу. "Выбор Владимира Зеленского и его команды – бороться с Россией до последнего украинца. Но на самом деле это не настоящее желание украинского народа, да и не выбор самого Зеленского. Он лишь послушный исполнитель. Это выбор Запада. США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому", - сказал Сель РИА Новости. По его словам, если бы Зеленский был немного умнее, то не допустил бы стратегическую ошибку, заняв враждебную позицию по отношению к России.

https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933366022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, владимир зеленский, унвер сель