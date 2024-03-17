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Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского - РИА Новости, 17.03.2024
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08:02 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/zelenskiy-1933595779.html
Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского
Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского - РИА Новости, 17.03.2024
Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского
Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что время, которое западные страны отвели... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:02
2024-03-17T08:02
в мире
россия
владимир зеленский
унвер сель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что время, которое западные страны отвели Владимиру Зеленского для управления Украиной, подходит к концу. "Выбор Владимира Зеленского и его команды – бороться с Россией до последнего украинца. Но на самом деле это не настоящее желание украинского народа, да и не выбор самого Зеленского. Он лишь послушный исполнитель. Это выбор Запада. США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому", - сказал Сель РИА Новости. По его словам, если бы Зеленский был немного умнее, то не допустил бы стратегическую ошибку, заняв враждебную позицию по отношению к России.
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в мире, россия, владимир зеленский, унвер сель
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Унвер Сель
Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского

Турецкий политик заявил, что время, отведенное Зеленскому, подходит к концу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что время, которое западные страны отвели Владимиру Зеленского для управления Украиной, подходит к концу.
"Выбор Владимира Зеленского и его команды – бороться с Россией до последнего украинца. Но на самом деле это не настоящее желание украинского народа, да и не выбор самого Зеленского. Он лишь послушный исполнитель. Это выбор Запада. США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому", - сказал Сель РИА Новости.
По его словам, если бы Зеленский был немного умнее, то не допустил бы стратегическую ошибку, заняв враждебную позицию по отношению к России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
15 марта, 20:55
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийУнвер Сель
 
 
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