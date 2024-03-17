https://ria.ru/20240317/zelenskiy-1933595779.html
Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского
Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского - РИА Новости, 17.03.2024
Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского
Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что время, которое западные страны отвели... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:02
2024-03-17T08:02
2024-03-17T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что время, которое западные страны отвели Владимиру Зеленского для управления Украиной, подходит к концу. "Выбор Владимира Зеленского и его команды – бороться с Россией до последнего украинца. Но на самом деле это не настоящее желание украинского народа, да и не выбор самого Зеленского. Он лишь послушный исполнитель. Это выбор Запада. США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому", - сказал Сель РИА Новости. По его словам, если бы Зеленский был немного умнее, то не допустил бы стратегическую ошибку, заняв враждебную позицию по отношению к России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, владимир зеленский, унвер сель
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Унвер Сель
Турецкий политик жестко раскритиковал политику Зеленского
Турецкий политик заявил, что время, отведенное Зеленскому, подходит к концу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что время, которое западные страны отвели Владимиру Зеленского для управления Украиной, подходит к концу.
"Выбор Владимира Зеленского и его команды – бороться с Россией до последнего украинца. Но на самом деле это не настоящее желание украинского народа, да и не выбор самого Зеленского. Он лишь послушный исполнитель. Это выбор Запада. США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому", - сказал Сель РИА Новости.
По его словам, если бы Зеленский был немного умнее, то не допустил бы стратегическую ошибку, заняв враждебную позицию по отношению к России
.
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