https://ria.ru/20240317/zelenka-1933814513.html

Бюллетени, испачканные зелёнкой в Москве, скорее всего, будут учтены

Бюллетени, испачканные зелёнкой в Москве, скорее всего, будут учтены - РИА Новости, 17.03.2024

Бюллетени, испачканные зелёнкой в Москве, скорее всего, будут учтены

Бюллетени, испачканные зелёнкой в Москве, с большой долей вероятности будут учтены, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:10

2024-03-17T22:10

2024-03-17T22:10

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бюллетени, испачканные зелёнкой в Москве, с большой долей вероятности будут учтены, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В первый день голосования столичный ГСУСК сообщил, что на избирательном участке в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, было возбуждено уголовное дело. В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина вылила какую-то жидкость, похожую на зеленку, в ящик для голосования. В штабе добавили, что ящик опечатали, голосование на данном участке продолжалось штатно с использованием другой урны. Подобные случаи произошли и в ряде других регионов. Как ранее сообщал Реут, в испорченной урне было порядка 115 бюллетеней. "Голоса людей не пропадут.... Экспериментальным путем было установлено, что это будет читаться. Поэтому мы можем говорить, что с большой долей вероятности они будут учтены",- сказал Реут на вопрос, будут ли учтены бюллетени, испачканные зелёнкой. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

выборы, политика, дмитрий реут , мосгоризбирком