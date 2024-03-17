https://ria.ru/20240317/zelenka-1933736505.html

В Мособлизбиркоме объяснили, почему провокации с зеленкой не страшны

В Мособлизбиркоме объяснили, почему провокации с зеленкой не страшны - РИА Новости, 17.03.2024

В Мособлизбиркоме объяснили, почему провокации с зеленкой не страшны

Провокации с порчей урны для голосования при помощи зеленки не страшны, так как испорченные таким способом бюллетени всё равно считаются действительными,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:55

2024-03-17T16:55

2024-03-17T16:56

выборы президента россии — 2024

политика

московская область (подмосковье)

мытищи

илья березкин (председатель избирательной комиссии московской области )

элла памфилова

красногорск

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 мар - РИА Новости. Провокации с порчей урны для голосования при помощи зеленки не страшны, так как испорченные таким способом бюллетени всё равно считаются действительными, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин. "Так получается, зеленка, на самом деле, как бы ни хотелось провокаторам, не является таким средством, потому что, она просто делает зелёным листок, а отметку избирателя в клеточке для голосования вполне можно спокойно определить. И такие бюллетени мы считаем, что они действительные... Поэтому ничего страшного нет", - отметил Березкин в ходе пресс-конференции. Глава Мособлизбиркома рассказал об алгоритме действий членов избирательных комиссий в работе с такими бюллетенями. После того, как на небольшое время приостанавливается работа комиссии, урна опечатывается, продолжается голосование в резервный стационарный ящик. После окончания дня вскрывается урна для перемещения бюллетеней в сейф-пакет, по окончании последнего дня голосования эти сейф-пакеты будут вскрыты для определения волеизъявления граждан. По словам Березкина, подобные случаи с испорченными краской или зелёнкой бюллетенями произошли в трех муниципалитетах. Также на избирательных участках Подмосковья было две попытки поджога - в Красногорске и в Мытищах. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.

https://ria.ru/20240316/veteran-1933570209.html

https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html

московская область (подмосковье)

мытищи

красногорск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, московская область (подмосковье), мытищи, илья березкин (председатель избирательной комиссии московской области ), элла памфилова, красногорск