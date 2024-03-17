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В Мособлизбиркоме объяснили, почему провокации с зеленкой не страшны - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:55 17.03.2024 (обновлено: 16:56 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/zelenka-1933736505.html
В Мособлизбиркоме объяснили, почему провокации с зеленкой не страшны
В Мособлизбиркоме объяснили, почему провокации с зеленкой не страшны - РИА Новости, 17.03.2024
В Мособлизбиркоме объяснили, почему провокации с зеленкой не страшны
Провокации с порчей урны для голосования при помощи зеленки не страшны, так как испорченные таким способом бюллетени всё равно считаются действительными,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:55
2024-03-17T16:56
выборы президента россии — 2024
политика
московская область (подмосковье)
мытищи
илья березкин (председатель избирательной комиссии московской области )
элла памфилова
красногорск
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 мар - РИА Новости. Провокации с порчей урны для голосования при помощи зеленки не страшны, так как испорченные таким способом бюллетени всё равно считаются действительными, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин. "Так получается, зеленка, на самом деле, как бы ни хотелось провокаторам, не является таким средством, потому что, она просто делает зелёным листок, а отметку избирателя в клеточке для голосования вполне можно спокойно определить. И такие бюллетени мы считаем, что они действительные... Поэтому ничего страшного нет", - отметил Березкин в ходе пресс-конференции. Глава Мособлизбиркома рассказал об алгоритме действий членов избирательных комиссий в работе с такими бюллетенями. После того, как на небольшое время приостанавливается работа комиссии, урна опечатывается, продолжается голосование в резервный стационарный ящик. После окончания дня вскрывается урна для перемещения бюллетеней в сейф-пакет, по окончании последнего дня голосования эти сейф-пакеты будут вскрыты для определения волеизъявления граждан. По словам Березкина, подобные случаи с испорченными краской или зелёнкой бюллетенями произошли в трех муниципалитетах. Также на избирательных участках Подмосковья было две попытки поджога - в Красногорске и в Мытищах. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.
https://ria.ru/20240316/veteran-1933570209.html
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московская область (подмосковье)
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политика, московская область (подмосковье), мытищи, илья березкин (председатель избирательной комиссии московской области ), элла памфилова, красногорск
Выборы президента России — 2024, Политика, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Илья Березкин (Председатель избирательной комиссии Московской области ), Элла Памфилова, Красногорск
В Мособлизбиркоме объяснили, почему провокации с зеленкой не страшны

Глава Мособлизбиркома: в провокациях с зеленкой на участках нет ничего страшного

© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/TelegramПенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151
Пенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/Telegram
Пенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 мар - РИА Новости. Провокации с порчей урны для голосования при помощи зеленки не страшны, так как испорченные таким способом бюллетени всё равно считаются действительными, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
"Так получается, зеленка, на самом деле, как бы ни хотелось провокаторам, не является таким средством, потому что, она просто делает зелёным листок, а отметку избирателя в клеточке для голосования вполне можно спокойно определить. И такие бюллетени мы считаем, что они действительные... Поэтому ничего страшного нет", - отметил Березкин в ходе пресс-конференции.
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Глава Мособлизбиркома рассказал об алгоритме действий членов избирательных комиссий в работе с такими бюллетенями. После того, как на небольшое время приостанавливается работа комиссии, урна опечатывается, продолжается голосование в резервный стационарный ящик. После окончания дня вскрывается урна для перемещения бюллетеней в сейф-пакет, по окончании последнего дня голосования эти сейф-пакеты будут вскрыты для определения волеизъявления граждан.
По словам Березкина, подобные случаи с испорченными краской или зелёнкой бюллетенями произошли в трех муниципалитетах. Также на избирательных участках Подмосковья было две попытки поджога - в Красногорске и в Мытищах.
Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.
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