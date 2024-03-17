https://ria.ru/20240317/zasedanie-1933600489.html
В Москве пройдет первое заседание совместного комитета ЦАР и России
В Москве пройдет первое заседание совместного комитета ЦАР и России - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве пройдет первое заседание совместного комитета ЦАР и России
Первое заседание российско-центральноафриканского совместного комитета по развитию состоится в Москве, участие в нем примет глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:37
2024-03-17T08:37
2024-03-17T08:37
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россия
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сергей лавров
феликс молуа
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политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Первое заседание российско-центральноафриканского совместного комитета по развитию состоится в Москве, участие в нем примет глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. Он рассказал, что в ходе двусторонних контактов Россия и Центральноафриканская республика пришли к решению учредить совместный комитет по вопросам развития. "Я общался с представителем МИД, который нам передал приветствие нашему министру иностранных дел, и он сообщил мне, что его (первое собрание комитета – ред.) здесь ожидает министр Лавров", - сказал Молуа в беседе с агентством. Он добавил, что президент страны Фостен-Арканж Туадера должен изучить, какие нужно принять меры для того, чтобы процесс формирования комитета прошел как можно быстрее. "Думаю, что это (первое собрание комитета – ред.) станет возможностью обсудить с министром иностранных дел Российской Федерации то, как можно быстрее перейти к конкретным действиям", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240214/tsar-1927394467.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, цар, сергей лавров, феликс молуа, фостен-арканж туадера, политика
Москва, Россия, ЦАР, Сергей Лавров, Феликс Молуа, Фостен-Арканж Туадера, Политика
В Москве пройдет первое заседание совместного комитета ЦАР и России
В Москве пройдет первое заседание совместного комитета ЦАР и России по развитию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Первое заседание российско-центральноафриканского совместного комитета по развитию состоится в Москве, участие в нем примет глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.
Он рассказал, что в ходе двусторонних контактов Россия и Центральноафриканская республика пришли к решению учредить совместный комитет по вопросам развития.
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"Я общался с представителем МИД, который нам передал приветствие нашему министру иностранных дел, и он сообщил мне, что его (первое собрание комитета – ред.) здесь ожидает министр Лавров", - сказал Молуа в беседе с агентством.
Он добавил, что президент страны Фостен-Арканж Туадера
должен изучить, какие нужно принять меры для того, чтобы процесс формирования комитета прошел как можно быстрее.
"Думаю, что это (первое собрание комитета – ред.) станет возможностью обсудить с министром иностранных дел Российской Федерации то, как можно быстрее перейти к конкретным действиям", - подчеркнул премьер.
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