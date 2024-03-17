https://ria.ru/20240317/zasedanie-1933600489.html

В Москве пройдет первое заседание совместного комитета ЦАР и России

В Москве пройдет первое заседание совместного комитета ЦАР и России - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве пройдет первое заседание совместного комитета ЦАР и России

Первое заседание российско-центральноафриканского совместного комитета по развитию состоится в Москве, участие в нем примет глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:37

2024-03-17T08:37

2024-03-17T08:37

москва

россия

цар

сергей лавров

феликс молуа

фостен-арканж туадера

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787915816_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_036aa2a8ee7cb9cda2d936cdb3da042b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Первое заседание российско-центральноафриканского совместного комитета по развитию состоится в Москве, участие в нем примет глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. Он рассказал, что в ходе двусторонних контактов Россия и Центральноафриканская республика пришли к решению учредить совместный комитет по вопросам развития. "Я общался с представителем МИД, который нам передал приветствие нашему министру иностранных дел, и он сообщил мне, что его (первое собрание комитета – ред.) здесь ожидает министр Лавров", - сказал Молуа в беседе с агентством. Он добавил, что президент страны Фостен-Арканж Туадера должен изучить, какие нужно принять меры для того, чтобы процесс формирования комитета прошел как можно быстрее. "Думаю, что это (первое собрание комитета – ред.) станет возможностью обсудить с министром иностранных дел Российской Федерации то, как можно быстрее перейти к конкретным действиям", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240214/tsar-1927394467.html

https://ria.ru/20240317/tsar-1933592403.html

москва

россия

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, цар, сергей лавров, феликс молуа, фостен-арканж туадера, политика