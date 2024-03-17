https://ria.ru/20240317/zapad-1933776489.html

На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию

На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию - РИА Новости, 17.03.2024

На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию

Из-за провала антироссийских санкций Запад перешел к стратегии атак на нефтегазовую инфраструктуру, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:38

2024-03-17T19:38

2024-03-17T23:25

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валентина матвиенко

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Из-за провала антироссийских санкций Запад перешел к стратегии атак на нефтегазовую инфраструктуру, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Но неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?" — задался вопросом Дотком.Ранее СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России.Власти России не раз подчеркивали, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html

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в мире, россия, украина, валентина матвиенко, служба безопасности украины, совет федерации рф