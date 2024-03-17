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На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию - РИА Новости, 17.03.2024
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19:38 17.03.2024 (обновлено: 23:25 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/zapad-1933776489.html
На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию
На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию - РИА Новости, 17.03.2024
На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию
Из-за провала антироссийских санкций Запад перешел к стратегии атак на нефтегазовую инфраструктуру, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:38
2024-03-17T23:25
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Из-за провала антироссийских санкций Запад перешел к стратегии атак на нефтегазовую инфраструктуру, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Но неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?" — задался вопросом Дотком.Ранее СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России.Власти России не раз подчеркивали, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
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в мире, россия, украина, валентина матвиенко, служба безопасности украины, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Служба безопасности Украины, Совет Федерации РФ
На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию

Бизнесмен Дотком: Запад начал забывать об уязвимости своей инфраструктуры

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Из-за провала антироссийских санкций Запад перешел к стратегии атак на нефтегазовую инфраструктуру, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Но неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?" — задался вопросом Дотком.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области
16 марта, 08:29
Ранее СБУ взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России.
Власти России не раз подчеркивали, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
15 марта, 08:00
 
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