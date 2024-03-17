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Явка на выборах президента России в Югре превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:45 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yugra-1933648387.html
Явка на выборах президента России в Югре превысила 74 процента
Явка на выборах президента России в Югре превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента России в Югре превысила 74 процента
Явка на выборах президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе на 12.00 (10.00 мск) воскресенья превысила 74%, сообщила региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:45
2024-03-17T11:45
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе на 12.00 (10.00 мск) воскресенья превысила 74%, сообщила региональная избирательная комиссия. "По состоянию на 12.00, на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 843 040 человек, что составляет 74,65% от общего количества избирателей", - говорится в сообщении. Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали почти 51 тысяча человек. В избирательном процессе в Югре задействованы около 8 тысяч членов участковых избирательных комиссий и 22 ТИК. За процессом голосование следят более 3,2 тысячи наблюдателей от общественной палаты и кандидатов, а также аккредитованные представители СМИ. На 510 участках организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ханты-мансийский автономный округ, россия, политика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Политика
Явка на выборах президента России в Югре превысила 74 процента

Явка на выборах президента России в Югре превысила 74 процента на 12:00

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе на 12.00 (10.00 мск) воскресенья превысила 74%, сообщила региональная избирательная комиссия.
"По состоянию на 12.00, на выборах президента Российской Федерации в Югре проголосовали 843 040 человек, что составляет 74,65% от общего количества избирателей", - говорится в сообщении.
Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали почти 51 тысяча человек.
В избирательном процессе в Югре задействованы около 8 тысяч членов участковых избирательных комиссий и 22 ТИК. За процессом голосование следят более 3,2 тысячи наблюдателей от общественной палаты и кандидатов, а также аккредитованные представители СМИ.
На 510 участках организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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