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В ВС России явка на выборах президента составила 99,8 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:43 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933803789.html
В ВС России явка на выборах президента составила 99,8 процента голосов
В ВС России явка на выборах президента составила 99,8 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
В ВС России явка на выборах президента составила 99,8 процента голосов
В Вооруженных силах РФ завершено голосование на выборах президента России, явка составила 99,8%, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:43
2024-03-17T21:43
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ завершено голосование на выборах президента России, явка составила 99,8%, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В Вооруженных силах Российской Федерации завершено голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка составила 99,8%", - сказали в ведомстве. Там отметили, что в выборах приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву, гражданский персонал ВС РФ, а также личный состав группировок войск (сил), выполняющий задачи в зоне специальной военной операции. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. Четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Совет Федерации РФ
В ВС России явка на выборах президента составила 99,8 процента голосов

Минобороны: в ВС РФ явка на выборах президента РФ составила 99,8% голосов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ завершено голосование на выборах президента России, явка составила 99,8%, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В Вооруженных силах Российской Федерации завершено голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка составила 99,8%", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что в выборах приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву, гражданский персонал ВС РФ, а также личный состав группировок войск (сил), выполняющий задачи в зоне специальной военной операции.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. Четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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